AK Parti’nin yeni kanun teklifi! Yeni torba yasada neler var? Yeni torba yasa maddeleri nelerdir?

Yeni torba yasada neler var? Yeni torba yasa maddeleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. AK Parti Meclis'e yeni bir kanun teklifi sundu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, teklifin ayrıntılarını açıkladı. Sunulan kanun teklifinde internetten silah satışından, illegal bahise, mesleki yeterlilik belgelerinin düzenlenmesinden, esnaf ahilik fonuna birçok konuda düzenleme öngörülüyor. Peki, yeni torba yasada neler var? İşte yanıtı!

Yeni torba yasa maddeleri nelerdir? Yeni torba yasada neler var? AK Parti'nin yeni kanun teklifi Meclis'e sunuldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Muş, illegal bahis oynayanlardan, internetten silah satışına kadar vatandaşları birçok konuda ilgilendiren yeni kanun teklifini sundu. İşte, merak edilen yeni torba yasa maddeleri...

YENİ TORBA YASADA NELER VAR?

Tüketicilerin ihtiyaçlarının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanabilmesi için düzenleme yapılacak.

Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla alakalı ihalelerin Türk Lirası cinsinden yapılmasına yönelik düzenleme öngörülüyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'ndeki taşınmazlarda, üç veya daha fazla kira birikmiş olanlara üç ay süre verilecek. Bu süre içerisinde eğer ödenmezse 15 gün için valiliklerce tahliyelerinin sağlanması ön görülüyor.

Vakıf yapım onarım ihaleleri karşılığı kira sözleşmesi yapılan yerlerde kira sözleşmesi süresince en fazla üç kiradan fazlasını ödememesi durumunda 15 gün içinde valiliklerce tahliyeleri sağlanacak.

İllegal bahis ve şans oyunları katalog suçuna alınacak ve BTK'ya kapatma yetkisi verilecek.

Ateşli silahlarla ilgili satın alma belgesi olmayanlara satış yapanlara yönelik 1 yıldan 3 yıla hapis cezası getirilecek. Ticari reklam, tanıtım ve satış için idari yaptırımlar düzenlenecek. Eğer bir ulusal kanalda bu silahların satışı yapılırsa 419 bin lira, yerel tv olursa 20 bin 953 lira ceza kesilecek.