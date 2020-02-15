15 Şubat 2020, Cumartesi
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Son dakika: Çanakkale'de korkutan deprem

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.02.2020
ÇANAKKALE'DE KORKUTAN DEPREM

Son dakika haberine göre; 'ye bağlı Gökçeada'da saat 13.29'da 3.5 büyüklüğünde bir meydana geldi. 'nin verilerine göre depremin derinliği 10 kilometre olarak ölçüldü.

'nin geçtiği verilere göre; saat 13.29'da merkez üssü 'ye bağlı Gökçeada olan bir medyana geldi. Depremin derinliği 10 kilometre olarak ölçüldü.

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