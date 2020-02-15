Son dakika: Çanakkale'de korkutan deprem

Son dakika haberine göre; Çanakkale'ye bağlı Gökçeada'da saat 13.29'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre depremin derinliği 10 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği verilere göre; saat 13.29'da merkez üssü Çanakkale'ye bağlı Gökçeada olan bir deprem medyana geldi. Depremin derinliği 10 kilometre olarak ölçüldü.