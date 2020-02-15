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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan flaş açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.02.2020 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020
BAKANLIK AÇIKLADI: 14 BİN ÇOCUĞA ULAŞTIK

Son dakika haberi...Aile, Çalışma ve Bakanı Selçuk: "166 mobil çocuk hizmet birimi kurduk. Bunları 3 bin 500 okulla eşleştirdik, 14 bin çocuğa ulaştık"

Aile Çalışma Ve Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul'da ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen Okul Aile Birliği Zirveleri programında konuştu.

Bakan Selçuk, "166 mobil çocuk hizmet birimi kurduk. Bunları 3 bin 500 okulla eşleştirdik, 14 bin çocuğa ulaştık." dedi.

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