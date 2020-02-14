İstanbul'da eylem hazırlığındaki 10 PKK'lı terörist kıskıvrak yakalandı
Terör örgütü PKK'nın tutuklu olan elebaşı Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat 1999’daki yakalanışının yıl dönümü öncesi yapılan operasyonda 10 terörist kıskıvrak yakalandı. Eylem hazırlığında olan şüphelilerin kaldıkları adreslerde dijital malzeme ve dökümanlar ele geçirildi.
İstanbul'da eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla aranan bölücü terör örgütü PKK/KCK üyeleri ve destekçilerine yönelik operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.
ŞAFAK VAKTİ BASKIN
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM), bu sabah bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirdi. İstanbul'da çok sayıda ilçede daha önceden belirlenen adreslere şafak vakti baskın yapıldı.
10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İmralı Adası'nda tutuklu bulunan örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999'daki yakalanışının yıl dönümü öncesi yapılan operasyonda, PKK'nın gençlik kanadına mensup 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda ise dijital malzeme ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi.
EYLEM YAPACAKLARDI
İllegal eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla yakalanan bölücü terör örgütü üyelerinin, planladıkları eylem için çağrı yaptıkları da öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube'ye getirildi. Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.
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