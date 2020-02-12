12 Şubat 2020, Çarşamba
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Çanakkale'de 51 kaçak göçmen yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.02.2020 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020
BÖYLE YAKALANDILAR!

'nin ilçesinden yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 51 yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından 'ne teslim edildi.

Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçesi açıklarında düzenledikleri 2 ayrı operasyonda lastik botla, yasa dışı yollarla 'ın geçiş yapmak isteyen uyruklu 25'i çocuk, 13'ü kadın, 13'ü erkek 51 yakaladı.

GERİ GÖNDERME MERKEZİ'NE TESLİM EDİLDİLER

Sahil Güvenlik botuyla, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından 'ne teslim edildi.

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