13 Şubat Erzincan’da yarın okullar tatil mi? Erzincan kar tatili son dakika açıklaması!

Erzincan yarın okullar tatil mi? 13 Şubat Perşembe Erzincan kar tatili var mı? Yoğun kar yağışı yurdun belirli kesimlerinde etkisini göstermeye devam ediyor. İlde yaşayan vatandaşlar Erzincan’da yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Erzincan’da yoğun şekilde devam eden kar yağışının Pazar gününe kadar sürmesi bekleniyor. Peki, 13 Şubat Erzincan yarın okullar tatil mi? İşte Valilikten flaş tatil açıklaması!

Erzincan kar tatili 13 Şubat Perşembe günü için araştırılıyor. 13 Şubat Erzincan'da yarın okullar tatil mi? İlde yaşayan binlerce öğrenci ve veli Erzincan kar tatili haberlerini yoğun şekilde sorguluyor. Erzincan'da kar yağışı ve soğuk hava devam etkisini göstermeye devam ediyor. İl genelindeki yoğun kar yağışının hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Peki, Erzincan'da kar tatili var mı? İşte yanıtı!

ERZİNCAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (13 ŞUBAT)

Erzincan'da, yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün öğleden sonra ve yarın tatil edildi.

Tatil haberini Erzincan Valisi Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından duyurdu. Vali Arsalntaş, mesajında, "Yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Erzincan il genelinde 12 Şubat Çarşamba günü öğleden sonra ve 13 Şubat Perşembe günü eğitime ara verilmiştir" dedi.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Karadeniz kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Karadeniz'de yer yer kuvvetli (40-60 km / sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Doğu Karadeniz Kıyılarında Yağmur ve Kar Erimeleri, Yükseklerinde Kar Yağışlarına Dikkat!: Geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışları alan Doğu Karadeniz bölgesinde bugünden itibaren güneyli rüzgarlar, Çarşamba ve Perşembe günleri ise kıyılarda orta ve yer yer kuvvetli ( 20-50 kg/m2) sağanak yağmur, 500-600 m üzeri yüksek yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışları bekleniyor. Sağanak yağışlarla birlikte 500 m rakım altındaki bölgelerde kar erimeleri de beklenmektedir. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde kar yağışlarının, kıyı kesimlerde yağmur ve kar erimelerinin oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kıyı kesimlerde hafif ve orta, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.