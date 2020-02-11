Diyarbakır'daki evlat nöbetinden sevindirici haber
Son dakika haberi... Diyarbakır'daki evlat nöbetinden sevindirici bir haber daha geldi bir aile daha evladını terörün pençesinden kurtardı. Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu, güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Hüseyin'e 5 yıllık hasretin ardından sarıldı.Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan bir ailenin daha evlat hasreti son buldu.
Erzurum'un Tekman ilçesinden gelerek 6 Şubat'ta oturma eylemine katılan Eşrefoğlu çifti, 5 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Hüseyin ile buluşturuldu.
Müjdeli haberi alarak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine gelen baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu, oğlu Hüseyin ile ifade işlemi için götürüldüğü Emniyet Müdürlüğünde görüştü.
Duygusal anların yaşandığı buluşmada oğulları Hüseyin'e kavuşan Eşrefoğlu çifti, 5 yıllık hasretin ardından evladını bağrına bastı.
DİYARBAKIR ANNELERİNİN EVLAT NÖBETİNE BİR AİLE DAHA KATILDI
(Fotoğrafta Emin Yıldız)
"ÇOCUĞUMU HDP'DEN İSTİYORUM"
Yıldız, yaptığı açıklamada, oğlu Ercan'ın ortaokul öğrencisiyken dağa götürüldüğünü belirtti.
"Yaptığım araştırma sonucu oğlum Ercan'a 20 lira verip, dağa götürdüklerini tespit ettim. Çocuğumu HDP'den istiyorum. Çünkü oğlumu onlar götürdü." diyen Yıldız, evladına kavuşmak istediğini vurguladı.
"ÇOCUĞUM GELMEDEN GİTMEYECEĞİM"
Yıldız, "Çocuklarımızı kandırıp, dağa götürdüler. Oğlumu çok özledim, her akşam rüyamda görüyor ve ağlıyorum. Annesi üzüntüsünden hastalandı, yürüyemiyor. Bu nedenle oturma eylemine gelemedi. Çocuğum gelmeden buradan gitmeyeceğim. HDP çocuklarımızı getirsin. İnşallah gelip, teslim olacak, kavuşacağız." diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- AK Parti'den Suriye için yeni tezkere açıklaması
- Tripofobi nedir? Tripofobi (Delik korkusu) belirtileri nelerdir?
- AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na FETÖ yanıtı
- Ses kayıtları ortaya çıktı
- Son 4 günde 27 bin sivil daha göç etti
- AK Parti'den Suriye için yeni tezkere açıklaması
- Kapan operasyonlarıyla PKK'nın inlerine girildi
- Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması
- Pegasus uçağında korku dolu anlar
- Bahçeli hediye etmişti! Böyle teslim aldı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fenerbahçe Kırklarelispor maçı hangi kanalda?
- Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker olayında yeni ifadeler ortaya çıktı!
- Tripofobi nedir? Tripofobi (Delik korkusu) belirtileri nelerdir?
- Kadınlar için 6 yıl erken emeklilik fırsatı! Kimler doğum borçlanması yapabilir? Doğum borçlanması şartları nelerdir?
- 'Cüneyt Arkın' yanıtı kaybettirdi! Kim Milyoner Olmak İster'deki Yeşilçam sorusu çok konuşuldu |Video izle
- Türkiye'den olimpiyatlara katılan ilk kadın sporcular olan Halet Çambel ve Suat Fetheri Aşeni, 1936'da hangi spor branşında mücadele etmiştir?
- Hangi ünlü kişinin doktora tezinde intihal yaptığı belirlenmiştir?
- 1992'de kurulan İngiltere Premier Ligi'nde hangi takım şampiyonluk yaşamamıştır?
- Çok yaşayan bilmez şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?
- Mayıs 1969'da hangi oyuncunun Londra'da vefat ettiği gazetelere haber olup Adana Altın Koza'da anısına saygı duruşu yapılmıştır?
- Osmanlılarda "cullah" hangisiyle uğraşanlara verilen addır?
- Müslüm Gürses Muhterem Nur yaş farkı kaç? Muhterem Nur kimdir? İşte gerçek bir aşk hikayesi…