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Diyarbakır'daki evlat nöbetinden sevindirici haber

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.02.2020 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020
DİYARBAKIR'DAKİ EVLAT NÖBETİNDEN SEVİNDİRİCİ HABER

Son dakika haberi... 'daki evlat nöbetinden sevindirici bir haber daha geldi bir aile daha evladını terörün pençesinden kurtardı. Diyarbakır'da il binası önünde oturma eylemi yapan baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu, güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Hüseyin'e 5 yıllık hasretin ardından sarıldı.

Dağa kaçırılan çocukları için İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan bir ailenin daha evlat hasreti son buldu.

Erzurum'un Tekman ilçesinden gelerek 6 Şubat'ta oturma eylemine katılan Eşrefoğlu çifti, 5 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Hüseyin ile buluşturuldu.

Diyarbakır'daki evlat nöbetinden sevindirici haber | Video DİYARBAKIR'DAKİ EVLAT NÖBETİNDEN SEVİNDİRİCİ HABER | VİDEO

Müjdeli haberi alarak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine gelen baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu, oğlu Hüseyin ile ifade işlemi için götürüldüğü Emniyet Müdürlüğünde görüştü.

Duygusal anların yaşandığı buluşmada oğulları Hüseyin'e kavuşan Eşrefoğlu çifti, 5 yıllık hasretin ardından evladını bağrına bastı.







DİYARBAKIR ANNELERİNİN EVLAT NÖBETİNE BİR AİLE DAHA KATILDI

Öte yandan annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Şırnak'ın Uludere ilçesinden 6 yıl önce 13 yaşında dağa kaçırılan oğlu Ercan için gelen baba Emin Yıldız burada yaptığı açıklamada, "Oğlumu çok özledim, her akşam rüyamda görüyor ve ağlıyorum. İnşallah gelip, teslim olacak, kavuşacağız" dedi.Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 162. gününe girdi. Şırnak'ın Uludere ilçesinden gelen baba Emin Yıldız da (58) 6 yıl önce 13 yaşında dağa kaçırılan oğlu Ercan Yıldız için oturma eylemine dahil oldu.



(Fotoğrafta Emin Yıldız)

"ÇOCUĞUMU HDP'DEN İSTİYORUM"

Yıldız, yaptığı açıklamada, oğlu Ercan'ın ortaokul öğrencisiyken dağa götürüldüğünü belirtti.

"Yaptığım araştırma sonucu oğlum Ercan'a 20 lira verip, dağa götürdüklerini tespit ettim. Çocuğumu HDP'den istiyorum. Çünkü oğlumu onlar götürdü." diyen Yıldız, evladına kavuşmak istediğini vurguladı.

"ÇOCUĞUM GELMEDEN GİTMEYECEĞİM"

Yıldız, "Çocuklarımızı kandırıp, dağa götürdüler. Oğlumu çok özledim, her akşam rüyamda görüyor ve ağlıyorum. Annesi üzüntüsünden hastalandı, yürüyemiyor. Bu nedenle oturma eylemine gelemedi. Çocuğum gelmeden buradan gitmeyeceğim. HDP çocuklarımızı getirsin. İnşallah gelip, teslim olacak, kavuşacağız." diye konuştu.

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