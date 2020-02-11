Son dakika: Başkan Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Giriş Tarihi: 11.02.2020 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı öğrenildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın Ceenbekov ile telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
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