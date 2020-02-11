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Son dakika: Başkan Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.02.2020 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KRİTİK GÖRÜŞME!

Son dakika: Başkan , Ceenbekov ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı öğrenildi.

Başkan , Sooronbay Ceenbekov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın Ceenbekov ile telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

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