CHP delegesi, Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu'nun üstünü çizdi
İstanbul 37. Olağan İl Kongresi’ne delegelerin katılımının çok düşük olduğu gözlendi. Kurultaya 677 delegeden 106 delege katılmadı. CHP delegesinin verdiği oylarla Canan Kaftancoğlu, son sıradan kurultay delegesi seçildi. Ekrem İmamoğlu 571 delegeden 494’ünün oyunu aldı ve sondan 9. sıradan kurultay delegesi oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeğeni Metin Kaya, kurultay delegesi oldu.
Haliç Kongre Merkezi'nin bahçesinde kurulan çadırda gerçekleştirilen CHP İstanbul 37. Olağan İl Kongresi; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na desteğin azaldığını gözler önüne serdi.
KAFTANCIOĞLU, 677 DELEGEDEN 444'ÜNÜN OYUYLA İL BAŞKANI SEÇİLDİ
İstanbul 37. Olağan İl Kongresi'ne delegelerin katılımının çok düşük olduğu gözlendi. Kurultaya 677 delegeden 106 delege katılmadı. 106 delegenin il kongresine katılmaması, Canan Kaftancıoğlu'na yönelik protesto olarak değerlendiriliyor. Söz konusu protestonun CHP tarihinde ilk olduğu ifade ediliyor.
Kongrede; 677 delegenin 571'i oy kullandı. Oy kullanan delegelerin 510'ununun oyu geçerli oy sayılırken 61'i geçersiz oy sayıldı. Canan Kaftancıoğlu 444 oy alarak yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi.
CANAN KAFTANCIOĞLU, SON SIRADAN KURULTAY DELEGESİ SEÇİLDİ
Delegeler; CHP'nin 37'nci Olağan Kurultayı'nda oy kullanacak 196 kurultay delegesini de belirledi. Kurultayda 677 il delegesinden 571 delege oy kullandı. Canan Kaftancıoğlu, 571 delegenin 493'ünün oyunu aldı ve son sıradan CHP'nin 37'nci Olağan Kurultay delegesi oldu.
EKREM İMAMOĞLU 571 DELEGEDEN 494'ÜNÜN OYUNU ALDI VE SONDAN 9. SIRADAN KURULTAY DELEGESİ OLDU
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 571 delegeden 501 delegenin oyunu alarak sondan 9. sıradan kurultay delegesi oldu. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi 497 oy aldı ve sondan 3. sıradan kurultay delegesi oldu.
KILIÇDAROĞLU'NUN YEĞENİ KURULTAY DELEGESİ OLDU
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeğeni Metin Kaya, kurultay delegesi oldu. Metin Kaya 571 delegenin 504'ünün oyunu aldı.Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der'in oğlu Gökhan Der de delege seçildi.
196 KURULTAY DELEGESİ SEÇİLDİ
İstanbul 37. Olağan İl Kongresi'nde 677 il delegesi oy kullanıyor ve 190 kurultay delegesini belirliyor. Kongrede; 571 il delegesi oy kullandı. Canan Kaftancıoğlu, 444 il delegesinin oyunu alabildi ve 66 il delegesi Kaftancıoğlu'nun destek vermedi. İstanbul 37. Olağan İl Kongresi'nde; 40 il yöneticisi, 40 yedek il yöneticisi, 196 kurultay delegesi, 9 asil disiplin kurulu üyesi, 5 yedek disiplin kurulu üyesi toplamda 290 kişi seçildi. (KENAN KIRAN / SABAH)
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