Pegasus uçağında son durum! enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak kaza yapan uçağın enkazının parçalara ayrılıp kaldırılması çalışmaları 2. gününde devam ediyor.Pegasus Hava Yollarının PC2193 sefer sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan ve 5 Şubat'ta saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak kaza yapan Boeing 373 tipi yolcu uçağında dün ara verilen enkaz kaldırma çalışmalarına yeniden başlandı.
Enkaz alanındaki Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu (KAİK) ekipleri, vinç yardımıyla uçağı parçalara ayırıyor.
Pegasus teknik elemanlarının yanı sıra polis ve jandarma görevlilerinin de bulunduğu çalışma alanında, enkazda herhangi bir yangın çıkması riskine karşın bir itfaiye aracı ve ambulans da hazır bekletiliyor.
Dün Türkiye'ye gelen ABD'nin sivil havacılık otoritesiyle Boeing firması yetkililerinden oluşan 11 kişilik heyet, enkazdaki incelemelerini tamamlamasının ardından enkaz kaldırma çalışmalarına başlanmıştı.
ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Pegasus uçağının içinde 177 yolcu ve 6 mürettebatın olduğu üzücü uçak kazasında, toplam 183 kişi vardı. Kazada 3 kişi vefat etmişti.
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