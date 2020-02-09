25 ilde eğitime kar engeli! 10 Şubat Pazartesi okulların tatil edildiği o iller

Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle 25 ilde eğitime ara verildi. İşte 10 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiği o iller.

Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Van, Rize, Trabzon, Karabük, Zonguldak, Ordu, Bitlis, Giresun, Şırnak, Kastamonu, Artvin, Düzce, Kayseri, Bolu, Hakkari, Samsun, Bartın, Gümüşhane, Sivas, Erzurum, Aksaray, Nevşehir, Bursa, Kars ve Siirt'te okullar tatil edildi.

Van

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle Pazartesi günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Rize

Rize Valisi Kemal Çeber Valiliğinin sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, devam eden kar yağışı ve oluşabilecek muhtemel risklerden dolayı il merkezi ve köylerde okulların 10 Şubat'tan itibaren itibaren 2 gün süreyle tatil edildiğini belirtti.

Çeber, kamuda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

Vali Çeber, öğrencilerden sağlıklarına dikkat etmelerini, vatandaşlardan ise sokak hayvanlarına yem desteği sağlamalarını istedi.

Öte yandan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle Trabzon Havalimanı'nda ulaşımda sorunların yaşandığı, bahar yarıyılının başlayacağı ve öğrencilerin büyük bir kısmının il dışından geleceği belirtildi.

Açıklamada, özellikle ilçelerdeki kampüslere ulaşımın tam olarak sağlanamadığına işaret edilerek, 10 Şubat Pazartesi ile 11 Şubat Salı günleri eğitime ara verildiği, bahar yarıyılına 12 Şubat Çarşamba günü başlanacağı, 10 Şubat Pazartesi günü yapılması gereken yabancı dil muafiyet sınavının ise 12 Şubat Çarşamba günü aynı yer ve saatte yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada, 10 Şubat Pazartesi ve 11 Şubat Salı günü hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı da aktarıldı.