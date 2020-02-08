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Diyarbakır'da PKK'lı teröristlere ilaç gönderen muhtar tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.02.2020
TERÖRİSTLERE İLAÇ VERİYORDU! FLAŞ GELİŞME

'ın ilçesinde, 'lı teröristlere ilaç gönderen Ç.D., gözaltına alındı. Bir eczanede kalfa olarak çalışan Ç.D.'nin örgüt yöneticileri tarafından kendisine iletilen listede yer alan ilaçları ve tıbbi malzemeleri, temin edip gönderdiği ortaya çıktı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü 'ya yardım ve yataklık edenlerin belirlenmesine yönelik yaptığı çalışma kapsamında ilçesindeki bir eczanede kalfa olarak çalışan 'Cemil' kod adlı Ç.D. takibe alındı.

TERÖRİSTLERE İLAÇ VERİYORDU

PKK'nın verdiği talimatlar doğrultusunda örgütsel eylemlerde bulunduğu belirlenen Ç.D.'nin örgüt yöneticilerince kendisine gönderilen listede yer alan ilaçlar ile tıbbi malzemeleri temin ettiği ortaya çıktı. İlaçların yaralanan ya da hastalanan teröristlerin tedavisinde kullanıldığı saptanırken, Muhtar Ç.D., Lice ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ç.D., 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.

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