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Son dakika: Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem | Son depremler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.02.2020
AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM

dakika haberine göre; 'de On İki Ada açıklarında 4.5 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin merkez üssüne 'den en yakın bölge 'nın  Datça ilçesi olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanligi (), 'de On İki Ada açıklarında saat 06.11'de Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem 14.6 kilometre derinlikte gerçekleşirken, Depremin merkez üssüne 'den en yakın bölge 'nın Datça ilçesi olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü () ise depremin merkez üssünü Girit Adası açıkları, derrinliğin, 10.3 olarak açıkladı.
KRDAE, Girit açıklarında 05.16 ve 05.23'te de 4.0 ile 4.2 büyüklüğünde 2 deprem daha kaydetti.

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