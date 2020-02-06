FETÖ’nün Rusya imamı ‘Rusya uzmanı’ olarak kara propaganda yapıyor
Fetullahçı Terör Örgütü’nün Rusya imamı Kerim Has, sözde Rusya Uzmanı olarak Türkiye aleyhinde kara propagandaya devam ediyor. Hakkında soruşturma yürütülen Has’ın demeçlerinin ‘Rusya uzmanı Dr. Kerim Has’ başlığı altında Halk TV, Karar, Yeniçağ, Evrensel, BBC Türkçe gibi basın ve yayın organlarında yayınlanması dikkat çekiyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün Rusya yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kritik bir iddianame düzenlenmiş, iddianamede Fetullahçı Terör Örgütü'nün Rusya imamının Kerim Has olduğu belirtilmişti.
İddianamede, Has'ın, Moskova Devlet Üniversitesi'nde yüksek lisansını yaptığı, aktif olarak televizyon yayınlarına katıldığı bilgisi soruşturma dosyasında yer almıştı. İddianamede şüphelisi Enes Gülerer'in Has ile ilgili "2009 yılında üniversite okumak amacıyla FETÖ vasıtasıyla Rusya'ya gittim. Burada beni karşılayan Abdurrahman İçyer, beni örgüt evine yerleştirdi. Kalmış olduğum örgüt evinde ev abisi Kerim Has isimli şahıstı" dediği yer almıştı.
DEMEÇ VERİP YORUM YAPIYOR
Hakkında bu kapsamda soruşturma yürütülen Kerim Has'ın basın ve yayın organları üzerinden sözde 'Rusya uzmanı' adı altında demeçler verdiği, yorumlar yaptığı ortaya çıktı.
Sabah'ın haberine göre; kendisini 'Rusya Uzmanı Dr. Kerim Has' olarak lanse eden Has, geçtiğimiz aylarda açtığı 'Kerim & Kremlin' isimli Youtube kanalı üzerinden de Rusya-Türkiye ve uluslararası alanda yorumlar yapmaya devam ediyor.
TÜRK MEDYASINDA BİLE YER ALIYOR
Has'ın özellikle FETÖ'nün ahvalnews sitesindeki yazıları dikkat çekiyor. Birgün, Karar, Evrensel gibi gazetelerde ya da BBC Türkçe gibi sitelerde makaleleri de mevcut.. Has'ın ayrıca Halk TV'de de 'Rusya analisti' olarak yayın yaptığı görülüyor. FETÖ'nün Rusya imamının bu kadar rahat bir şekilde Türkiye'deki medya alanlarında yer bulması dikkat çekiyor.
BİRGÜN VE BBC TÜRKÇEDE MAKALELERİ VAR
Aktifhaber sitesinde de görüşüne yer verilen Kerim Has'ın, bir açıklamasında "S-400'ler 15 Temmuz'un diyeti olarak satın alındı. Türkiye içinde AKP iktidarın bekasına yönelik ileride ortaya çıkabilecek olası bir tehdit öncesi şimdiden Kremlin'e verilen bir çeşit 'siyasî rüşvet' olarak okuyorum" demesi dikkat çekti.
Türkiye'nin son Rusya ziyareti hakkında yaptığı Evrensel Gazetesi'ne verdiği görüşte "Türkiye'nin attığı adımlar büyük risklere gebe" dediği, Birgün Gazetesi'nde ise "İblib, Ukrayna ve Libya: Erdoğan'ın Kremlin'le tehlikeli tangosu" başlıklı bir makalede "Kremlin, Ankara'nın ev ödevini yerine getirmemesinden oldukça rahatsız", "Meselenin Ukrayna tarafı da var. Saldırı sonrası Kiev seferinde yaşananlar gerilimde işin tuzu biberi oldu. Tüm iyi ilişkilere rağmen iki ülke ilişkileri pamuk ipliğine bağlı" dediği görülüyor.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün firari mensuplarından Adem Yavuz Arslan'ın da Twitter üzerinden Kerim Has'ın tweetlerini RT'lemesi de dikkat çekiyor.
FETÖ'nün Rusya İmamı olarak hakkında soruşturma yürütülen bir ismin Türk medyasında bu şekilde yer alması şaşırttı.
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