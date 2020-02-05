Son dakika: Diyarbakır Lice'de etkisiz hale getirilen teröristin Ramazan Toprak olduğu belirlendi
Son dakika... Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 30 Ekim 2019'da düzenlenen operasyonda silahı ile birlikte ölü ele geçirilen teröristin gri kategoride aranan Xalil Adil kod adlı Ramazan Toprak olduğu belirlendi. Teröristin, 1'i polis 3 kişinin şehit olduğu Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne tünel kazılarak gerçekleştirilen saldırı ile 19 Mart 2018'de jandarma uzman çavuş Sergen Çakmak ve güvenlik korucusu Yaseddin Opçin'in şehit edilmesi olayının faili olduğu tespit edildi.Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Lice ilçesi Karahasan Mahallesi Eminağa Komu'nda, 30 Ekim 2019 Çarşamba günü jandarma özel harekat timlerince icra edilen Şehit Jandarma Er Fatih Yeniay-2 İstihbarata dayalı nokta operasyonunda, saklandığı evde silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilen teröristin Xalil Adil kod adlı Ramazan Toprak olduğunun belirlendiği belirtildi.
"TERÖRLE MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK"
Açıklamada, "Teröristin, 21 Kasım 2016 tarihinde Silvan ilçesi Sulubağ Mahallesinde ele geçirilen el yapımı patlayıcının hazırlanması ve yerleştirilmesi, 7 Temmuz 2017 tarihinde Hani ilçesi Gömeç köyü Çağıl mezrasında infilak eden el yapımı patlayıcının hazırlanması, 19 Mart 2018 tarihinde Hani ilçesi Topçular köyü yolu Şekale Tepe mevkiinde Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak ve güvenlik korucusu Yaseddin Opçin'in şehit edilmesi, 11 Nisan 2017 tarihinde Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü binasında tünel kazılması sureti ile 1'i polis memuru olmak üzere 3 kişinin şehit olduğu ve 10 kişinin yaralandığı patlama olayını planlanıp gerçekleştirilmesi olaylarının faili olan, sözde Amed eyaleti özel güç içerisinde sabotajcı olarak faaliyet yürüten, İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde gri renk kategorisinde bulunan Xalil Adil kod adlı Ramazan Toprak simli terörist olduğu tespit edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.
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Vuranların elleri dert görmesin inşallah Allah köklerini kurutsun Amin.cevapla 05.02.2020 12:59
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