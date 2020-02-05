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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'tan algı operasyonu!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.02.2020
CHP'Lİ İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU İLE MALTEPE BELEDİYE BAŞKANI ALİ KILIÇ'TAN ALGI OPERASYONU!

'li  Başkanı algı operasyonlarına devam ediyor. Ekrem İmamoğlu ile Belediye Başkanı , sonra bir İBB bakanı'nın Maltepe'yi ziyaret ettiğini iddia etti ve algı oluşturmaya çalıştı. 'li İBB Başkanı 4 Ekim 2016'da Maltepe'yi ziyaret etmişti. Ayrıca Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da bu haberi paylaşmıştı.

Başkanı dün 'deydi. Cevizli'de yapılacak Gösteri ve Spor Merkezi'nde incelemelerde bulunan, temsilcileri ve muhtarlarla görüşen İmamoğlu bu ziyaretini sosyal medyadan iliştirdiği bir yalanla birlikte paylaştı.

İmamoğlu paylaşımında, "Ne yazık ki; Maltepe'ye 12 yıldır İBB Başkanı gelmemiş. Bu kültürü değiştiriyoruz, İBB ayrım gözetmeden tüm ilçelerle uyumlu bir şekilde çalışacak. Bugün Maltepe Belediye Başkanımız @BskAliKilic , muhtarlarımız ve STK temsizcilerimizle bu ilçemiz ile ilgili çalışıyoruz." dedi.

ALİ KILIÇ DA YALANA ORTAK OLDU

Maltepe Belediye Başkanı 'ın paylaşımı da aynı minvaldeydi. O da 12 yıldır hiçbir İBB Başkanı'nın kendilerini ziyaret etmediğini ileri sürüyordu:

" aradan sonra Büyükşehir Belediye Başkanı, belediyemizi ziyaret etti. Maltepe'mizin pek çok sorununu birlikte çözmek için söz aldığımız @istanbulbld Başkanımız @ekrem_imamoglu ile Cevizli'ye kazandıracağımız Gösteri Merkezi ve Spor Kompleksi arazisinde incelemelerde bulunduk"

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