CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'tan algı operasyonu!
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu algı operasyonlarına devam ediyor. Ekrem İmamoğlu ile Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, 12 yıl sonra bir İBB bakanı'nın Maltepe'yi ziyaret ettiğini iddia etti ve algı oluşturmaya çalıştı. AK Parti'li İBB Başkanı Kadir Topbaş 4 Ekim 2016'da Maltepe'yi ziyaret etmişti. Ayrıca Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da bu haberi paylaşmıştı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün Maltepe'deydi. Cevizli'de yapılacak Gösteri ve Spor Merkezi'nde incelemelerde bulunan, STK temsilcileri ve muhtarlarla görüşen İmamoğlu bu ziyaretini sosyal medyadan iliştirdiği bir yalanla birlikte paylaştı.
İmamoğlu paylaşımında, "Ne yazık ki; Maltepe'ye 12 yıldır İBB Başkanı gelmemiş. Bu kültürü değiştiriyoruz, İBB ayrım gözetmeden tüm ilçelerle uyumlu bir şekilde çalışacak. Bugün Maltepe Belediye Başkanımız @BskAliKilic , muhtarlarımız ve STK temsizcilerimizle bu ilçemiz ile ilgili çalışıyoruz." dedi.
ALİ KILIÇ DA YALANA ORTAK OLDU
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın paylaşımı da aynı minvaldeydi. O da 12 yıldır hiçbir İBB Başkanı'nın kendilerini ziyaret etmediğini ileri sürüyordu:
"12 yıl aradan sonra Büyükşehir Belediye Başkanı, belediyemizi ziyaret etti. Maltepe'mizin pek çok sorununu birlikte çözmek için söz aldığımız @istanbulbld Başkanımız @ekrem_imamoglu ile Cevizli'ye kazandıracağımız Gösteri Merkezi ve Spor Kompleksi arazisinde incelemelerde bulunduk"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Mehmetçik İdlib'de eller tetikte bekliyor!
- Erdoğan’dan AK Parti Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalar
- Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik 54 FETÖ'cüyle görüşmüş
- Romanya ve Almanya savaş gemileri Boğaz'dan geçti
- CHP belediye araçlarını mitinglerde bedava kullanmış!
- İran ile Filistin arasında önemli görüşme
- Türkiye’nin dev projesi göz kamaştırıyor! Yakın takibe aldılar...
- Akşener'den Rusya ve Suriye'ye tepki
- Ceza infaz yasası ne zaman çıkacak? Adalet Bakanı açıkladı...
- 2020 İOKBS Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır? Bursluluk sınavı başvuru şartları nelerdir?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2020 İOKBS Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır? Bursluluk sınavı başvuru şartları nelerdir?
- 100 bin konut için heyecanlı bekleyiş! 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ kura sonuçları için kritik tarih…
- EDHO 156. bölüm fragmanı geldi mi? EDHO 156. yeni bölüm fragmanı izle!
- 26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Hastalıklara karşı birebir! Dut pekmezi faydaları nelerdir? İşte dut pekmezinin faydası…
- Çığ düşmesi nedir? Çığ düşmesi nasıl olur?
- 5 Şubat Çarşamba kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? Hangi illerde okullar tatil?
- EDHO 155. bölüm tek parça izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 155. bölüm izle | ATV
- 5 Şubat Erzincan kar tatili var mı? Erzincan’da yarın okullar tatil mi? İşte yanıtı!
- Van’da yarın okullar tatil mi? 5 Şubat Çarşamba Van kar tatili var mı? Van Valiliği açıklaması…
- Son dakika: Manisa'da 3,9 şiddetinde korkutan deprem!
- KPSS ne zaman yapılacak? 2020 KPSS başvuruları başladı mı? İşte ÖSYM takvimi!