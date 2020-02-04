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Konya merkezli 22 ilde dev operasyon!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.02.2020 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020
FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA OPERASYON

Son dakika haberine göre; merkezli 22 ilde, 'nün 'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 50 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

merkezli 22 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralele Devlet Yapılanması'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki örgüt mensuplarına 'mahrem imamlık' yaptığı öne sürülen 50 kişi hakkında yakalama kararı alındı.

Şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı başlatılan operasyon sürüyor.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen /PDY soruşturması kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki örgüt mensuplarına 'mahrem imamlık' yaptığı öne sürülen 50 kişinin kimliği belirlendi.

Ardından da şüphelilerin yakalanması kararı alındı. Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bugün Konya merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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