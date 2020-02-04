Konya merkezli 22 ilde dev operasyon!
Son dakika haberine göre; Konya merkezli 22 ilde, FETÖ'nün TSK'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 50 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
Konya merkezli 22 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralele Devlet Yapılanması'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki örgüt mensuplarına 'mahrem imamlık' yaptığı öne sürülen 50 kişi hakkında yakalama kararı alındı.
Şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı başlatılan operasyon sürüyor.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki örgüt mensuplarına 'mahrem imamlık' yaptığı öne sürülen 50 kişinin kimliği belirlendi.
Ardından da şüphelilerin yakalanması kararı alındı. Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bugün Konya merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Valilik depreme ilişkin son durumu paylaştı
- ABD'den Türkiye'ye taziye ve destek mesajı
- Elazığ'da korkutan deprem!
- BM'den flaş İdlib çağrısı
- Yeşim Meltem Şişli hakkında suç duyurusu
- İzmir'de dehşet! Hamile kadın ve oğlu ölü bulundu
- KKTC'de koronavirüs alarmı!
- FETÖ'nün adliye ve cezaevi yapılanmasına operasyon
- 4 Şubat güncel sigara fiyatları! Sigara fiyatları ne kadar oldu?
- İzmir’de FETÖ’ye şafak operasyonu!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ziraat Türkiye Kupası maçları hangi kanalda? Türkiye Kupası maçları ne zaman oynanacak?
- Elazığ'da korkutan deprem! (AFAD Kandilli son depremler)
- 4 Şubat güncel sigara fiyatları! Sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigarada indirim var mı?
- Milyoner'de Kevin Lee Co'nun 1 milyon dolar harcadığı oyun sorusu çok konuşuldu!
- Hangi ifade yanlıştır? - Milyoner sorusu
- Türkçe adının kısaltması "ANAM" olan kuruluşun orijinal adının kısaltması nedir?
- Hangi canlının doğal yaşam alanı "çöl" olarak da tanımlanır?
- Hangisi Türkiye'nin uzaydaki uydularından birinin adı değildir?
- Çalıştığı şirketi yaklaşık 5 milyon dolar dolandıran ABD'li Kevin Lee Co, bunun 1 milyon dolarını hangi oyuna harcamıştır?
- Olduğumuz gibi kalmak istiyoruz hangi ülkenin ulusal mottosudur?
- İdlib (İdlip) şehitleri kimdir? İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri!
- Bekçi maaşı ne kadar? Bekçi maaşları hakkında flaş açıklama!