CHP'li belediyenin işten attığı engelli anne kızından ayrılmak zorunda kaldı
CHP'li Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar tarafından işten çıkarılan engelli Derya Sönmez, parasızlık nedeniyle 13 yaşındaki kızı İlennur'u sevgi evine bıraktı. Engelli kadın "Kızıma tekrar kavuşmak için iş istiyorum." dedi.
Adana'da Ceyhan Belediyesi'nde 2016'da engelli kadrosunda işe giren iki çocuk annesi Derya Sönmez (44) önce çağrı merkezinde, daha sonra belediyeye ait spor salonunda temizlik görevlisi olarak çalışmaya başladı. 31 Mart seçimlerinde başkanlık koltuğuna oturan CHP'li Kadir Aydar, işçiler ile toplantı yapıp, "Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız. Size namus ve şeref sözü veriyorum" dedi. Ancak iki gün sonra Aydar 'Masalarda oturacak yer yok' diyerek 269 kişinin işine son verdi. Ancak ardından 332 kişiyi işe aldı!
1.5 yaşındayken geçirdiği ateşli hastalık sonrası yapılan iğne nedeniyle sol ayağında yüz de 40 oranında engeli bulunan Sönmez de 28 Haziran'da işten çıkarılanlar arasındaydı. 7 aydır çalışmadığı için zor günler geçiren kadın, maddi durumu iyi olmadığı için 13 yaşındaki kızı İlennur'u geçen eylülde Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evi ve Çocuk Yuvası'na verdi. Eylülden beri Adana merkezdeki sevgi evinde kalan ve ortaokul öğrencisi olan İlennur, sömestr tatili nedeniyle Ceyhan'a geldi. Ortaokul 8. Sınıf öğrencisi olan ve teşekkür belgesi alan İlennur annesiyle hasret gideriyor.
ACI İÇİNDE YAŞAMASIN
Sabah'ın haberine göre 19 yaşındaki kızı Bürge Sinem'in Ağrı'da İbrahim Çeçen Üniversitesi Diyetisyenlik bölümünde okuduğunu, eşinin ise rahatsızlığı nedeniyle Osmaniye'de bir bakımevinde kaldığını belirten kadın, "WhatsApp profilimde Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgimi yazdığım için beni işten çıkardılar. Başkan bana 'Şimdi Erdoğan, AK Parti gelsin sana ekmek versin' dedi. Ben de 'Zaten AK Parti bize ekmek verdi. Sen sadece aldın' dedim..Kaymakamlık yardımlarıyla, kira ve elektrik borcumu ödemeye çalışıyorum. Bürge'ye para gönderemiyorum. En acısı İlennur'u bakamadığım için Adana Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne teslim ettim. Şimdi sevgi evinde kalıyor. Benimle bu acılar içinde yaşamasın istedim. Bizi bu hale getiren Kadir Aydar'ı Allah'a havale ediyorum" dedi.
Sönmez, "İki haftada bir Ceyhan'dan Adana'ya gidip, kızımı görüyorum. Eğer bir kurumda işim olursa kızıma kavuşacağım" dedi..
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