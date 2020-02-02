AK Parti düğmeye bastı! Sınır getiriliyor
İstanbul Şehir Üniversitesi'nde yaşanan mali krizin ardından hükümet düğmeye bastı. AK Parti milletvekilleri ve YÖK bürokratlarının üzerinde çalıştığı yeni taslak ile birlikte vakıf üniversitelerine borçlanma sınırı getiriliyor.
İstanbul Şehir Üniversitesinde yaşanan mali kriz nedeniyle başlayan tartışmalardan sonra AK Parti, vakıf üniversitelerine yönelik yeni adımları içeren bir taslak üzerinde çalışmaya başladı. Edinilen bilgilere göre TBMM Milli Eğitim Komisyonunun AK Partili üyeleri ile YÖK bürokratlarının üzerinde çalıştığı taslakta vakıf üniversitelerinde yaşanacak ekonomik krizleri ortadan kaldırmak ve öğrencileri mağdur etmemek için bir dizi önlem alınıyor. Bu kapsamda vakıf üniversitelerine borçlanma sınırı getirilmesi öngörülüyor. Bu üniversitelerde yaşanacak mali kriz ihtimaline karşı öğrencilerin mağdur olmaması için borçlanma miktarı yıllık cirolarına göre belirlenecek. Vakıf üniversitelerinin yeni yatırım yapmalarına, bir yıllık gelirlerinden eğitim giderlerine belli oranda pay ayırdıktan sonra izin verilecek.
ÖZEL ÜNİVERSİTE
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre AK Parti kaynakları, özel ilkokul, özel lise benzeri özel üniversiteler kurulmasının önünün a��ılmasının da tartışıldığını, ancak bunun için Anayasa değişikliği yapılması gerektiğini dile getirdi. Bu nedenle muhalefetin desteğinin aranacağı belirtildi. Anayasaya göre, kar amacı taşıyan özel üniversitelerin kurulması mümkün değil. Sadece devlet ile kar amacı gütmeyen vakıf üniversiteleri üniversite kurabiliyor.
BİTİRME SINAVI
Taslak ile tartışılan bir başka başlık ise meslek okulları oldu. YÖK'ün hazırladığı taslakta meslek okullarından mezun olanlara bitirme veya yeterlilik sınavını geçme zorunluluğu getirilmesi öngörülüyor. Bu düzenlemeye bazı itirazların geldiği belirtilirken, Mesleki Yeterlilik Kurumunun bu konuda zaten çalışmaları olduğu, ayrıca bir bitirme sınavına ihtiyaç olmadığı hatırlatıldı. YÖK'ün ve AK Parti'nin üzerinde çalıştığı taslakla ilgili olarak önümüzdeki hafta bir toplantı daha yapılacağı, mart ayı içinde ise Meclis gündemine getirileceği belirtiliyor.
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