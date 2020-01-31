Dijital takograf için kesilen cezalar iptal edildi
1 Ocak tarihinde devreye giren ancak uyum sürecinin tam olarak sağlanabilmesi için 30 Haziran'a uzatılan dijital takograf uygulamasında yeni bir gelişme yaşandı. Binlerce kişiyi ilgilendiren uygulamada cezalar iptal edildi.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; uygulamanın başlamasından, ertelenmesine kadar geçen dokuz günlük dönemde kesilen cezaların, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak incelemelerinin ardından iptal edileceği öğrenildi.
VERİLERİ KAYIT ALTINA ALIYOR
Takograf cihazı, yük ve yolcu taşımacılığı yapan otobüs, kamyon ve çekicilerde, sürüş ve dinlenme süreleri ile aracın aşırı hız bilgilerini kayıt altına almak amacıyla kullanılan bir cihaz olarak biliniyor.
İŞÇİ VE REKABET ORTAMI İÇİN ÖNEMLİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yeni sisteme geçiş için verilen süreye hassasiyet gösterilmesi istenerek "Dijital takograf zorunluluğun amacı; sürücülerin sosyal haklarının korunması, taşımacılıkta adil rekabet ortamının tesis edilmesi ve ölümlü kazaların en aza indirilerek kara yolu güvenliğinin arttırılmasıdır" denildi.
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