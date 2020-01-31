31 Ocak 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Dijital takograf için kesilen cezalar iptal edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.01.2020 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020
BİNLERCE KİŞİ BEKLİYORDU! CEZALAR İPTAL EDİLDİ

1 Ocak tarihinde devreye giren ancak uyum sürecinin tam olarak sağlanabilmesi için 30 Haziran'a uzatılan uygulamasında yeni bir gelişme yaşandı. Binlerce kişiyi ilgilendiren uygulamada cezalar iptal edildi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; uygulamanın başlamasından, ertelenmesine kadar geçen dokuz günlük dönemde kesilen cezaların, İçişleri tarafından yapılacak incelemelerinin ardından iptal edileceği öğrenildi.

Trafikte yeni dönem başladı! Otobüs ve kamyonlara takograf zorunluluğu getirildi TRAFİKTE YENİ DÖNEM BAŞLADI! OTOBÜS VE KAMYONLARA TAKOGRAF ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

VERİLERİ KAYIT ALTINA ALIYOR

Takograf cihazı, yük ve yolcu taşımacılığı yapan otobüs, kamyon ve çekicilerde, sürüş ve dinlenme süreleri ile aracın aşırı hız bilgilerini kayıt altına almak amacıyla kullanılan bir cihaz olarak biliniyor.

Dijital takograf uygulaması ertelendi DİJİTAL TAKOGRAF UYGULAMASI ERTELENDİ

İŞÇİ VE REKABET ORTAMI İÇİN ÖNEMLİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yeni sisteme geçiş için verilen süreye hassasiyet gösterilmesi istenerek " zorunluluğun amacı; sürücülerin sosyal haklarının korunması, taşımacılıkta adil rekabet ortamının tesis edilmesi ve ölümlü kazaların en aza indirilerek kara yolu güvenliğinin arttırılmasıdır" denildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN