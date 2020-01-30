Tapu ve Kadastro Genel Müdürü, Elazığ'da incelemelerde bulundu
Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, beraberindeki heyetle merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından kenti ziyaret etti.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, beraberindeki heyetle merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından kenti ziyaret etti.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Adlı, Genel Müdür Yardımcısı Sinan Fidan, Tapu Dairesi Başkanı Hasan Çelik ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Nihat Erdoğan deprem alanında incelemelerde bulundu.
Elazığ Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Mahir Tuncer ile Diyarbakır Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Murat Çalık'tan bilgi alan heyet, Elazığ, Maden, Sivrice, Kale, Yeşilyurt ve Battalgazi tapu müdürlükleri ve Malatya Hizmet Binası inşaatını gezdi.
KOORDİNASYONUN HIZLI BİR ŞEKİLDE SAĞLANMASI TALİMATI
Adlı, kamu kurumları ile koordinasyonun hızlı bir şekilde sağlanarak tüm yardımların yapılması hususunda Elazığ Bölge Müdürlüğüne gerekli talimatları verdi.
Talimatın ardından, ağır hasarlı yapılarda kayma, eğilme gibi bir durumunun olup olmadığının tespiti için sahada kadastro personeli tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gerekli ölçümleme desteği verildi.
Afet alanları, ağır hasarlı yapıların ve diğer hasarlı yapıların haritalandırma işlemleri için kriz merkezine harita mühendisliği desteği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerine araç desteği verilerek, ekiplerin hızlı bir şekilde olay yerine ulaşması sağlandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hasar tespiti yapılan taşınmazların ada/parsel numarasının tespit işlemleri, belediyenin kent bilgi sistemi bulunmamasından dolayı kadastro personelince gerçekleştirildi. Personel tarafından Bakanlığın tuttuğu tutanaklar ile arazide ilgili yapı bulunarak, bunların ada/parsel numaraları tespit edilip, tapu kaydı valiliğe iletildi.
Öte yandan deprem sahasında tapu kaydı çıkarılan taşınmaz malikleri listeleri sayesinde, acil yardım desteği alacak vatandaşların tespiti de yapılabiliyor.
AFAD EKİPLERİ ÇÖKEN BİNADAN SON ANDA KURTULDU
Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek Apartmanı'nda AFAD ekiplerince yapılan arama/kurtarma faaliyetleri esnasında, kadastro müdürlüğü çalışanları tarafından binada kayma ihbarı yapıldı.
Ekipler enkaz alanından uzaklaştırıldıktan bir dakika sonra hasarlı bina çöktü. İhbar sayesinde büyük bir felaket önlenmiş oldu.
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