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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşıyla görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.01.2020 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020
BAKAN ÇAVUŞOĞLU, FİLİSTİNLİ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Son dakika haberi... Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı El Maliki ile ABD'nin planını görüştü. Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı El Maliki ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

TRUMP'IN SÖZDE BARIŞ PLANI

ABD Başkanı Trump dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Planın açıklandığı toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.

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