İstanbul depremi öncesi okullar hakkında karar verildi! İstanbul'da 9 okul yıkılacak
Aylar önce İstanbul'daki Silivri merkezli depremin etkileri devam ediyor. 500 kişilik bir ekip, 5,8 şiddetindeki depremin ardından okulları kontrol etti. Görevliler, yapılan testler sonrası 9 okulun yıkılmasına karar verdi.
Silivri'de 4 ay önce meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından İstanbul'daki okulların tamamı 200 kişilik bir ekip tarafından kontrol edildi. Depremde hasar görülen ve eğitimin sonlandırıldığı 9 okulun yıkımına karar verildi. Okullar yıkıldıktan sonra aynı yere yenileri inşa edilecek.
Yapılan incelemede ağır hasar tespit edilen, yıkılacak okulların listesi şöyle;
* Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi
* Bahçelievler Yenibosna Ortaokulu
* Büyükçekmece Mimarsinan İlkokulu ve Ortaokulu
* Çatalca Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL)
* Gaziosmanpaşa Vefa Poyraz Anadolu Lisesi
* Gaziosmanpaşa Küçükköy İmam Hatip Lisesi (İHL) (A Blok)
* Gaziosmanpaşa 100. Yıl İlk/Ortaokulu
* Pendik Seyit Burhan Toprak İlkokulu
* Sancaktepe Rehberlik ve Araştırma Merkezi
20 OKULDA EĞİTİM YAPILAMIYOR
İstanbul'da ağır hasar gören 9 okulun yanı sıra 20 okul ise orta hasar gördüğü gerekçesiyle eğitim ve öğretime son verildi.Hasarlı okullardaki öğrenciler başka okullara nakledildi.
İkinci yarıyıl öncesi okul binalarıyla ilgili hasar tespit, karot örneği ve inceleme çalışmaları tamamlandı. Okul binalarının kaderiyle ilgili İstanbul Valiliği bu hafta içi bir açıklama yapacak.
AZ HASARLI BİNALAR GÜÇLENDİRİLECEK
Ağır hasarlı 9 okul binasının yıkılarak yerine yenisinin yapılacağı öğrenildi. Az hasarlı binalarda ise güçlendirme yapılacağı kaydedildi.
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