29 Ocak 2020, Çarşamba
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Depremde hasar gören Sivrice İlçe Emniyet Müdürlüğü binası yıkılıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.01.2020
SİVRİCE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI YIKILIYOR

'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde hasar gören Müdürlüğü binasının yıkımına başlandı. İlçe , geçici olarak kurulan konteynerde hizmet veriyor.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde 4 katlı Müdürlüğü binası hasar gördü.

Çökme tehlikesi nedeniyle iş makineleri tarafından binanın yıkımına başlandı.

İlçe , geçici olarak kurulan konteynerde hizmet veriyor.

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