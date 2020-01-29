Başkan Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması
Afrika turundan dönen Başkan Erdoğan, uçakta gazetecilere çarpıcı açıklamalarda bulundu. S-400 ve F-35'ler hakkında da konuşan Erdoğan, "S-400 konusu bitmiş bir iş. F-35 konusuna gelince, ya bu işin parasını bize verecekler ya da uçağı verecekler." şeklinde konuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afrika dönüşü uçakta gazetecilere konuştu. Başkan Erdoğan, S-400 ve F-35 hakkında Türkiye'nin haklarını sonuna kadar kullanacağını söyledi.
"S-400 BİTMİŞ BİR İŞ"
S-400 konusunun gereksiz tartışma konusu olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, "Sadece olay bu değil, uzun, orta, yakın menzil silahlarımız vesaire bunları artık kendimiz yapıyoruz. Hala bunları ithal etseydik, inanın bunların altından kalkmak adeta mümkün olmazdı. Şimdi böyle bir sorunumuz yok. Her geçen gün ileriye gidiyoruz, gideceğiz. Hep söylüyorum: S-400 konusu bitmiş bir iş. Buradan geri adım atmak söz konusu değil. Bedeli kesilmiş, kredisi vesaire hepsi konusunda Ruslarla anlaştık." ifadelerini kullandı.
"TRUMP İLE KONUŞTUM...
F-35 hakkında da konuşan Erdoğan, "ABD'nin bizi ortak yaptığı ve birçok parçasını bizden aldığı uçak. Bunlardan 5 tanesini bize vermişlerdi. Daha sonra bu sıkıntılar yaşanınca gönderilmemesi istikametinde karar alındı. Şimdi olay nereye geldi? Ya bu işin parasını bize verecekler ya da uçağı verecekler. Parasını vermiyorsa da dünyada bu işin dibi kurumadı ki... Başka yerden de bulur alır, kendimiz yaparız. Zaten çalışmalarımız, bazı ortak girişimlerimiz var. Bir diğer önemli adım da... ABD seyahatimde son olarak orada Trump da önerimiz üzerine ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Bey'e sizden bir, bizden bir kişi bir araya gelip bunlarla ilgili çalışmaları yürütsünler dedik. Orada biz görevi verdik ama henüz bunlarla ilgili ciddi bir çalışma yok." şeklinde konuştu.
"Müjde gelebilir" diyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Önceki akşamki konuşmada Trump enteresan bir laf etti. Dedi ki; aldığım habere göre ekonominiz iyi duruma gelmiş dedi. Biz de dedik Sayın Trump böyle söylediğine göre gayet iyi bir noktada ve sizden nasıl müjdeler alıyorsak, bizden de bu müjdeyi alabilirsiniz." dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Turizm Bakanı Ersoy'dan "Çin" açıklaması
- EYP ile tuzaklamış motosiklet ele geçirildi
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
- Başkan Erdoğan'dan Kudüs açıklaması
- Pınar Kaynak'ın davasında karar verildi!
- Çin'de stok bitti! Türkiye'den flaş talep
- Bakan Çavuşoğlu'ndan Belçika'ya PKK tepkisi
- Dışişleri: Tahliye çalışmaları başlatıldı
- Başkan Erdoğan'dan Rusya'ya tepki!
- 4 Bakandan flaş açıklamalar
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Şubat ayında çalışanlar kaç TL maaş alacak? Yeni asgari ücret net brüt ne kadar? Bekar, evli, çocuklu 2020 AGİ tablosu!
- TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı? 2020 TOKİ kura çekilişi için geri sayım! TOKİ kura çekilişi ne zaman?
- Son dakika: Manisa'da korkutan deprem! (Son depremler)
- EDHO 155. yeni bölüm fragmanı geldi mi? EDHO 155. bölüm fragmanı izle!
- Uzman erbaş alımı ne zaman? 4. grup jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir?
- Kudüs nerede? Kudüs Filistin’e bağlı mı? Kudüs önemi nedir?
- EDHO 154. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. bölüm tek parça izle!
- A101 aktüel katalog (30 Ocak) | A101 aktüel ürünler kataloğunda indirimli neler var?
- Son dakika: Sergen Yalçın Beşiktaş'ta! Takımın başında ilk antrenmanına çıkacağı tarih belli oldu
- Türkiye fay hatları: Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? Fay hatları hangi bölgelerde?
- Emekli bayram ikramiyesi zammı var mı? 2020 yılı emekli bayram ikramiyesi ne kadar?
- Emekliye 2500 TL müjdesi! Emekli promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon verecek?