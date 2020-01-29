Başkan Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması

Afrika turundan dönen Başkan Erdoğan, uçakta gazetecilere çarpıcı açıklamalarda bulundu. S-400 ve F-35'ler hakkında da konuşan Erdoğan, "S-400 konusu bitmiş bir iş. F-35 konusuna gelince, ya bu işin parasını bize verecekler ya da uçağı verecekler." şeklinde konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afrika dönüşü uçakta gazetecilere konuştu. Başkan Erdoğan, S-400 ve F-35 hakkında Türkiye'nin haklarını sonuna kadar kullanacağını söyledi.

"S-400 BİTMİŞ BİR İŞ"

S-400 konusunun gereksiz tartışma konusu olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, "Sadece olay bu değil, uzun, orta, yakın menzil silahlarımız vesaire bunları artık kendimiz yapıyoruz. Hala bunları ithal etseydik, inanın bunların altından kalkmak adeta mümkün olmazdı. Şimdi böyle bir sorunumuz yok. Her geçen gün ileriye gidiyoruz, gideceğiz. Hep söylüyorum: S-400 konusu bitmiş bir iş. Buradan geri adım atmak söz konusu değil. Bedeli kesilmiş, kredisi vesaire hepsi konusunda Ruslarla anlaştık." ifadelerini kullandı.

"TRUMP İLE KONUŞTUM...

F-35 hakkında da konuşan Erdoğan, "ABD'nin bizi ortak yaptığı ve birçok parçasını bizden aldığı uçak. Bunlardan 5 tanesini bize vermişlerdi. Daha sonra bu sıkıntılar yaşanınca gönderilmemesi istikametinde karar alındı. Şimdi olay nereye geldi? Ya bu işin parasını bize verecekler ya da uçağı verecekler. Parasını vermiyorsa da dünyada bu işin dibi kurumadı ki... Başka yerden de bulur alır, kendimiz yaparız. Zaten çalışmalarımız, bazı ortak girişimlerimiz var. Bir diğer önemli adım da... ABD seyahatimde son olarak orada Trump da önerimiz üzerine ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Bey'e sizden bir, bizden bir kişi bir araya gelip bunlarla ilgili çalışmaları yürütsünler dedik. Orada biz görevi verdik ama henüz bunlarla ilgili ciddi bir çalışma yok." şeklinde konuştu.

"Müjde gelebilir" diyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Önceki akşamki konuşmada Trump enteresan bir laf etti. Dedi ki; aldığım habere göre ekonominiz iyi duruma gelmiş dedi. Biz de dedik Sayın Trump böyle söylediğine göre gayet iyi bir noktada ve sizden nasıl müjdeler alıyorsak, bizden de bu müjdeyi alabilirsiniz." dedi.