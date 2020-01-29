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Bakan Çavuşoğlu'ndan Cedi Osman'a teşekkür

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.01.2020
BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN CEDİ OSMAN'A TEŞEKKÜR

, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forması giyen milli basketbolcu 'a, 'daki depremin mağdurları için yaptığı yardım kampanyasından dolayı teşekkür etti.

, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forması giyen milli basketbolcu 'a, 'daki depremin mağdurları için yaptığı yardım kampanyasından dolayı teşekkür etti.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İçten destekleri için Cleveland Cavaliers'e ve gururumuz Cedi Osman'a gönülden teşekkürler." ifadesini kullandı.

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