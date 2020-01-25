THY'den Elazığ'a ek sefer!
Giriş Tarihi: 25.01.2020
Son dakika haberi... Türk Hava Yolları (THY) 6,8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Elazığ'a 150 TL sabit fiyat uygulamasıyla ek seferler icra edileceğini bildirdi.
Türk Hava Yolları (THY) 6,8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Elazığ'a 150 TL sabit fiyat uygulamasıyla ek seferler icra edileceğini bildirdi.
THY'den yapılan açıklamada, depremin yaşandığı Elazığ'a ek seferler gerçekleştirileceği belirtilerek, "Elazığ'a 150 TL sabit fiyat uygulamasıyla ek seferler düzenlenecek." ifadesi kullanıldı.
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