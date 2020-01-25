25 Ocak 2020, Cumartesi
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THY'den Elazığ'a ek sefer!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2020
THY'DEN ELAZIĞ'A EK SEFER!

Son dakika haberi... () 6,8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği 'a 150 TL sabit fiyat uygulamasıyla ek seferler icra edileceğini bildirdi.

() 6,8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği 'a 150 TL sabit fiyat uygulamasıyla ek seferler icra edileceğini bildirdi.

THY'den yapılan açıklamada, depremin yaşandığı Elazığ'a ek seferler gerçekleştirileceği belirtilerek, "Elazığ'a 150 TL sabit fiyat uygulamasıyla ek seferler düzenlenecek." ifadesi kullanıldı.

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