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Son dakika: Başkan Erdoğan deprem bölgesinde

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2020 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020
BAŞKAN ERDOĞAN DEPREM BÖLGESİNDE

Son dakika haberine göre; Başkan 'ın uçağı 'a indi. Başkan Erdoğan, Elazığ'da incelemelerde bulunacak. Başkan Erdoğan, depremde hayatını kaybeden anne ve oğlunun cenazesine katılıyor. Başkan Erdoğan dün akşam saatlerinde Elazığ'da yaşanan için "Tüm kurumlarımız gerekli tedbirleri alıyor." açıklamasını yapmıştı.

Başkan 'ın, 6,8 şiddetinde ile sarsılan 'a gideceği açıklandı. Bu gelişmeden kısa süre sonra Başkan Erdoğan'ı taşıyan uçağın Elazığ'a ulaştığı bilgisi geldi. Başkan Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunacak. Elazığ'da yaşanan ve birçok noktayı etkileyen depremde 22 kişi hayatını kaybetti, 1030 kişi de yaralandı.

Son dakika: Başkan Erdoğan Elazığ'a deprem bölgesine geldi |Video BAŞKAN ERDOĞAN ELAZIĞ'A DEPREM BÖLGESİNE GELDİ |VİDEO

DEVLET DEPREM BÖLGESİNDE

Elazığ'a giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Aile ve Çalışma Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk eşlik ediyor. Başkan Erdoğan'ı bölge bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karşıladı.

CENAZE TÖRENİNE KATILIYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan beraberindeki heyeti ile birlikte bölgede incelemelerde bulunurken Mevlana Camii'nde depremde hayatını kaybeden anne ve oğlunun cenaze törenine katılıyor. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırıyor.

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AÇIKLAMA YAPTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam yaşanan depremden hemen sonra resmi Twitter hesabından Elazığ'da medyadan gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KURUMLARIMIZ GEREKLİ TÜM TEDBİRLERİ ALMAKTADIR"

Erdoğan açıklamasında, "Elazığ'da meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı bölgeye gönderdik. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, çalışmaları yakından takip etiğimizin bilinmesini istiyorum. Başta ve olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla Milletimizin yanındayız. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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