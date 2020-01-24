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Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki! "Başkalarından medet ummakta"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.01.2020 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020
TÜRKİYE'DEN YUNANİSTAN'A SERT TEPKİ! BAŞKALARINDAN MEDET UMMAKTA

yaptığı açıklamada, "Biz, Ege adalarının silahsızlandırılmış statüsünün ihlali meselesinin, diğer Ege sorunlarıyla birlikte ele alınmasını ve görüşmeler yoluyla çözülmesini arzu ediyoruz. Ülkemiz, ile istikşafi görüşmeler dahil, tüm diyalog kanallarını yeniden canlandırmaya, hatta için de yeni bir diyalog kanalı açmaya hazırdır. Ancak Yunanistan bu önerimize olumlu yanıt vermek, bizimle oturup konuşmak yerine, her zamanki alışkanlığıyla ’yi ’ye şikayet etmekte, başkalarından medet ummaktadır. Yunanistan her başı sıkıştığında üçüncü ülkeleri kullanarak sonuç alacağını sanıyorsa çok yanılmaktadır" ifadelerini kullandı.

, 'nin, Ege adalarının silahsızlandırılmış statüsünün ihlali meselesinin görüşmeler yoluyla çözülmesini istediğini ancak 'ın karşılık vermek yerine Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne () şikayet ettiğini bildirdi.

Aksoy, Ege adalarının silahsızlandırılmış statüsü hakkındaki bir soruya cevabında, bu statünün 1960'lı yıllardan itibaren Yunanistan tarafından ihlalinin, 'nde birbirleriyle bağlantılı sorunlardan yalnızca biri olduğunu hatırlattı.

"Bu mesele, Yunanistan'ın 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış antlaşmalarındaki yükümlülüklerini ve dolayısıyla uluslararası hukuku ihlal etmesinden kaynaklanmaktadır." ifadesini kullanan Aksoy, Yunanistan'ın bu meselenin uluslararası yargıya götürülmesinin önünün de Uluslararası Adalet Divanının yargı yetkisine 1993'te bu konuda koyduğu bir rezervle tıkadığını bildirdi.

Türkiye'nin gerek Yunanistan'ın gerek üçüncü ülkelerin silahsızlandırılmış statüyü ihlal eden eylemlerini başlangıcından itibaren düzenli ve sürekli olarak protesto ettiğini ve gerekli girişimlerde bulunduğunu anımsatan Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"YUNANİSTAN'IN ARZUSU ÜZERİNE..."

"Biz, Ege adalarının silahsızlandırılmış statüsünün ihlali meselesinin, diğer Ege sorunlarıyla birlikte ele alınmasını ve görüşmeler yoluyla çözülmesini arzu ediyoruz. Bunu yaparken de Uluslararası Adalet Divanı dahil, karşılıklı olarak mutabık kalınacak hiçbir barışçı çözüm yöntemini dışlamadığımızı da söylüyoruz. Nitekim 2002-2016 yılları arasında Yunanistan ile yapılan istikşafi görüşmelerde de izlediğimiz tutum bu yönde olmuş ancak bu görüşmelere Yunanistan'ın arzusu üzerine ara verilmiştir."

"BAŞKALARINDAN MEDET UMMAKTADIR"

Aksoy, Başkan 'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ve 'da yaptığı görüşmelerde teklif ettiği üzere, Türkiye'nin Yunanistan ile istikşafi görüşmeler dahil, tüm diyalog kanallarını yeniden canlandırmaya, hatta için de yeni bir diyalog kanalı açmaya hazır olduğunu vurguladı.

Sözcü Aksoy, "Ancak Yunanistan bu önerimize olumlu yanıt vermek, bizimle oturup konuşmak yerine, her zamanki alışkanlığıyla Türkiye'yi AB'ye şikayet etmekte, başkalarından medet ummaktadır. Bu tavır tabiatıyla ciddiyetle ve iyi komşuluk ilişkileriyle bağdaşmamaktadır. Yunanistan her başı sıkıştığında üçüncü ülkeleri kullanarak sonuç alacağını sanıyorsa çok yanılmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

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