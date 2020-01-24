Narlıdere İstihkam Okulu açık adresi! İstihkam ne demek? İzmir Narlıdere İstihkam Okulu nerede?

Orduya katılmak için bekleyen vatandaşların katılacağı birlikler bugün belli oldu. E-devlet üzerinden yapılan açıklamada, vatandaşların katılacağı birlikler açıklandı. İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan istihkam okuluna çıktığını öğrenen vatandaşlar ise araştırma yapmayı sürdürüyor. İzmir Narlıdere İstihkam Okulu'nun nerede olduğu merak konusu haline geldi. İşte detaylar...

İstihkam ne demek? İstihkam Okulu nedir? Narlıdere İstihkam Okulu nerede? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. 2000/1 askerlik yerleri MSB tarafından askere gidecek olan adaylara duyuruldu. Ülkemizin tek istihkam okulu olan İzmir Narlıdere İstihkam Okulu'nda er ve erbaşların yanı sıra subay ve astsubaylar ile uzman çavuşlara eğitim veriliyor. Bu birlikte acemilik eğitimi gören askerler, askeri birliklerin en önemli kollarından bir tanesi olarak değerlendirilir. İstihkam Okulu'na dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

İSTİHKAM NE DEMEK?

Düşman saldırısına karşı korunma, savunma ereğiyle toprak, taş, beton vb. ile sağlam bir biçimde düzenlenmiş yer.

İSTİHKAM OKULU NEDİR?

Ordu içerisinde bulunan istihkam sınırı, diğer birliklerin hareket etmesini kolaylaştırmak amacı ile yetiştirilen askerlerden oluşur. Mayınları etkisiz hale getirir, birliklerin karşısına çıkabilecek engelleri ortadan kaldırır, gerekli olduğu zamanlarda geçitler açar. Diğer görevleri arasında ise elverişsiz zeminlerde geçisi sağlamak için hazırlıklar yapmak, savaş yollarının ve izlerinin bakımını yapmak bulunur. Aynı zamanda düşmanın hareket kabiliyetini engellemek için gerekli çalışmaları yaparlar. Bunlar içerisinde düşman birliklerini yanıltmaya yönelik çalışmalar da bulunur. Bu görevlere atanacak askerlerin özel bir eğitimden geçmiş olmaları gerekir.

NARLIDERE İSTİHKAM OKULU NEREDE?

İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı İzmir ili Narlıdere ilçesinde bulunmaktadır. Narlıdere ilçesine ulaşım, şehirler arası otobüs firmalarının, ücretsiz şehir içi servis hizmeti ile İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminalinden (İZOTAŞ) sağlanmaktadır. Kayıt kabul dönemlerinde Narlıdere ilçesindeki Demokrasi Meydanından İstihkâm Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına askerî servis hizmeti bulunmaktadır.