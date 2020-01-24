Narlıdere İstihkam Okulu açık adresi! İstihkam ne demek? İzmir Narlıdere İstihkam Okulu nerede?
Orduya katılmak için bekleyen vatandaşların katılacağı birlikler bugün belli oldu. E-devlet üzerinden yapılan açıklamada, vatandaşların katılacağı birlikler açıklandı. İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan istihkam okuluna çıktığını öğrenen vatandaşlar ise araştırma yapmayı sürdürüyor. İzmir Narlıdere İstihkam Okulu'nun nerede olduğu merak konusu haline geldi. İşte detaylar...
İstihkam ne demek? İstihkam Okulu nedir? Narlıdere İstihkam Okulu nerede? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. 2000/1 askerlik yerleri MSB tarafından askere gidecek olan adaylara duyuruldu. Ülkemizin tek istihkam okulu olan İzmir Narlıdere İstihkam Okulu'nda er ve erbaşların yanı sıra subay ve astsubaylar ile uzman çavuşlara eğitim veriliyor. Bu birlikte acemilik eğitimi gören askerler, askeri birliklerin en önemli kollarından bir tanesi olarak değerlendirilir. İstihkam Okulu'na dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
İSTİHKAM NE DEMEK?
Düşman saldırısına karşı korunma, savunma ereğiyle toprak, taş, beton vb. ile sağlam bir biçimde düzenlenmiş yer.
İSTİHKAM OKULU NEDİR?
Ordu içerisinde bulunan istihkam sınırı, diğer birliklerin hareket etmesini kolaylaştırmak amacı ile yetiştirilen askerlerden oluşur. Mayınları etkisiz hale getirir, birliklerin karşısına çıkabilecek engelleri ortadan kaldırır, gerekli olduğu zamanlarda geçitler açar. Diğer görevleri arasında ise elverişsiz zeminlerde geçisi sağlamak için hazırlıklar yapmak, savaş yollarının ve izlerinin bakımını yapmak bulunur. Aynı zamanda düşmanın hareket kabiliyetini engellemek için gerekli çalışmaları yaparlar. Bunlar içerisinde düşman birliklerini yanıltmaya yönelik çalışmalar da bulunur. Bu görevlere atanacak askerlerin özel bir eğitimden geçmiş olmaları gerekir.
NARLIDERE İSTİHKAM OKULU NEREDE?
İstihkam Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı İzmir ili Narlıdere ilçesinde bulunmaktadır. Narlıdere ilçesine ulaşım, şehirler arası otobüs firmalarının, ücretsiz şehir içi servis hizmeti ile İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminalinden (İZOTAŞ) sağlanmaktadır. Kayıt kabul dönemlerinde Narlıdere ilçesindeki Demokrasi Meydanından İstihkâm Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına askerî servis hizmeti bulunmaktadır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İstanbul'da Çinli hasta paniği
- CHP'nin Antalya'daki tezgahı erken patladı
- Angela Merkel'den flaş açıklamalar!
- 400 hakim savcı ile ilgili devam eden soruşturma var
- Yunanların planını bozan 8 karar!
- Beklenen açıklama geldi! İşte sınıflandırma sonuçları...
- Erdoğan: Atılan adımları güçlü bir şekilde destekleyeceğiz
- EKPSS başvuruları başladı
- FETÖ'nün askeri yargı davasında flaş kararlar
- Ceren Damar davasında karar...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye geneli en az 300 öğretmen alımı – İŞKUR aracılığıyla öğretmen alımı yapılıyor! İşte farklı branşlardan öğretmen alımları!
- 30 bin bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı için gözler EGM’de! Bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?
- Yarasa çorbası nedir? Corona virüsü nasıl ortaya çıktı?
- Sınıflandırılmış yükümlü ne demek? Sınıflandırılmış yükümlü nedir?
- Askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak? 24 Ocak MSB son dakika 2000/1 askerlik yerleri açıklandı mı?
- Hangi suçlara af çıkacak? Genel af Meclis’e ne zaman gelecek? 2020 yeni yargı paketinde neler var?
- Asgari ücretliye 913 TL müjdesi! Tediye ne zaman yatacak? 2020 ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu mu?
- Ayrılık mesajı çok konuşuldu! Jülide Ateş kimdir? Jülide Ateş kaç yaşında, nereli?
- Afili Aşk 31. yeni bölüm fragmanı izle!
- Kuruluş Osman 8. bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 8. yeni bölüm fragmanında ipler geriliyor!
- Kuruluş Osman 7. bölüm izle! Kuruluş Osman 7. bölüm tek parça izle! - ATV
- Osman Bey'in rüyası! | Kuruluş Osman 7. bölüm özel sahne!