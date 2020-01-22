Son depremler: Aydın'da 3.7 şiddetinde deprem

Son dakika haberine göre Aydın’da 3.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre son depremler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son depremler listesine göre Aydın'da korkutan bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre son depremler listesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD son dakika haberine göre, Aydın'da 3.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Gün içerisinde Manisa'da art arda depremler meydana gelmişti.

KANDİLLİ'YE GÖRE 3.5

Aydın'da saat 19.49'da merkez üssü Emirdoğan bölgesi olan 3.5 büyüklüğünden bir deprem meydana geldi. Yerin 5.3 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem Aydın ve çevresinde hissedildi.

MANİSA DA SALLANDI

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde peş peşe deprem meydana geldi. Saat 16.18'de 3,2, 16.49 sıralarında 3.3 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. 17.46'da ise 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 14 kilometre derinliğinde oluştu.

SON DEPREMLER LİSTESİ