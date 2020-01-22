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Cumhuriyet Gazetesi'nin yalan haberine Tarım ve Orman Bakanlığından flaş yanıt!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.01.2020 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020
CUMHURİYET'İN YALAN HABERİNE BAKANLIKTAN FLAŞ YANIT!

'nin ortaya attığı " "kapsamında dikilen fidanların tutulmadığı yalanına Tarım ve Orman Bakanlığından flaş yalanlama geldi. , Geleceğe Nefes Seferberliği kapsamında Türkiye genelinde dikilen 11 milyonu aşkın fidanın yüzde 95'inin tuttuğunu bildirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 11 Kasım'da 2019'da dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ının kuruduğu iddiasına Tarım ve Orman Bakanlığından flaş bir açıklama geldi.

CUMHURİYET YALAN HABER YAPTI! BAKANLIK GEREKLİ YANITI VERDİ

Bakanlık, bugün 'nde çıkan "10 milyon fidan kurudu" başlıklı haberle ilgili yaptığı açıklamada ayrıca İstanbul ve Adana'da ekilen fidanların son halini gösteren fotoğraflara da yer verildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada, 11 Kasım 2019'da gerçekleştirdiğimiz '' kapsamında, Türkiye genelinde dikilen 11 milyonu aşkın fidanla ilgili kamuoyunu yanıltıcı içerikte bilgiler paylaşılmaktadır. Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda dikilen fidanlar yine Orman Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından izlenmektedir. Bugün itibarı ile dikilen 11 milyonu aşkın fidan yüzde 95 oranında tutmuş ve sağlıklı bir şekilde gelişmeye devam etmektedir" denildi.

İŞTE CUMHURİYET'İN YALAN HABERİ

Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Sena Yaşar imzalı "Milyonlarca fidan tutmadı" başlıklı "haber" bugün Cumhuriyet gazetesinin birinci sayfasından anons edildi.



İŞTE FİDANLARIN SON DURUMU...












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