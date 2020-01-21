Ticaret Bakanlığı 3 bin 500 lirayı geçen cep telefonlarında taksiti 3 aya indirdi
Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) kredilere yönelik vade düzenlemesine uyumlu olarak, fiyatı 3 bin 500 liranın üstündeki cep telefonu satışlarında taksit süresini 3 aya düşürdü.
Bakanlık tarafından "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelikle perakende işletmelerce tüketicilere yönelik gerçekleştirilen taksitli satışlara ilişkin süre yeniden düzenlendi.
Buna göre, fiyatı 3 bin 500 liranın üstündeki cep telefonu satışlarında taksit süresi 3 ay olarak uygulanacak. Bu süre, daha önce 6 aydı.
BDDK, Resmi Gazete'nin 14 Ocak tarihli sayısında yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilere yönelik vade sınırını 6 aydan 3 aya düşürmüştü.
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