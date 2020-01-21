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Ticaret Bakanlığı 3 bin 500 lirayı geçen cep telefonlarında taksiti 3 aya indirdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.01.2020 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020
CEP TELEFONLARI TAKSİT SINIRINDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK!

, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun () kredilere yönelik vade düzenlemesine uyumlu olarak, fiyatı 3 bin 500 liranın üstündeki cep telefonu satışlarında taksit süresini 3 aya düşürdü.

Bakanlık tarafından "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle perakende işletmelerce tüketicilere yönelik gerçekleştirilen taksitli satışlara ilişkin süre yeniden düzenlendi.

Buna göre, fiyatı 3 bin 500 liranın üstündeki cep telefonu satışlarında taksit süresi 3 ay olarak uygulanacak. Bu süre, daha önce 6 aydı.

, Resmi Gazete'nin 14 Ocak tarihli sayısında yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilere yönelik vade sınırını 6 aydan 3 aya düşürmüştü.

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