Takvim Gazetesi Bülent Erandaç yazdı: Tarih yazıyoruz
Giriş Tarihi: 20.01.2020 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020
2000'li yıllarda içine kapanmış bölgesinde ve dünyada olan bitenden habersiz bir Türkiye'den şimdi oyunları bozan ve oyun kuran bir Türkiye konumuna gelen dış siyaset konusunda Takvim Gazetesi yazarı Bülent Erandaç önemli bi yazı kaleme aldı. Bülent Erandaç yazısında, "2000'LERE kadar "Dışa bakamayan, içe kapanmış, koalisyonlar nedeniyle çekişmelerin arasında bunalmış, vizyonu olmayan bir ülke görüntüsünden" bugünün BÖLGESEL GÜÇ KONUMUNA, KÜRESEL OYUNCU pozisyonuna nasıl geldik?" ifadelerine yer verdi.
İşte Takvim Gazetesi yazarı Bülent Erandaç'ın yazısından öne çıkan satır başları
Emperyalist ülkeler, 20 yıl, 50 yıllık planlar yaparken bizler yarınımızı düşünecek durumda bile değildik. Yakın coğrafyamızda cirit atan sömürgeci devletlere "Ne yapıyorsunuz?" diye tek bir laf edemiyorduk. Ellerinde tekrar cetvellerle yeni uydu devletler kurgulamalarına dönüp "Siz kimsiniz" diyemiyorduk. Bugün TÜRKİYE BÜYÜK BİR DEVLETTİR..
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- ABD'den Libya açıklaması: Erdoğan ve Putin...
- Yine İmamoğlu yine yalan!
- Bakan Albayrak'tan Cumhuriyet Gazetesi'ne yalanlama!
- Çarpıcı satırlar: Kılıçdaroğlu çıldırmış olmalı
- Türkiye hamlesini yaptı! İsrail'e net mesaj
- TÜBİTAK personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları
- Rumlarda telaş! Yavuz burunlarınnın dibini kazak!
- PKK eriyor! Rekom rakamlar...
- Cumhurbaşkanlığından flaş Libya açıklaması
- Annelerin direnişi Kandil’i titretiyor
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kaçış sendromu hastalığı ne demek? Mehmet Ali Erbil hastalığı nedir?
- 100 bin konut için geri sayım… İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ çekilişi ne zaman? Kura çekiliş tarihi açıklandı mı?
- Gönül Yazar kimdir, kaç yaşında? Gönül Yazar 8. kez evlendi mi?
- 2020 MEB takvimi: Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ayın kaçında bitiyor?
- Hercai 29. bölüm fragmanı izle! Reyyan alevler içerisinde.. Reyyan ölecek mi?
- EDHO yeni bölüm ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. bölüm fragmanı geldi mi?
- BİM aktüel (24 Ocak Cuma) | BİM aktüel ürünler kataloğu çok hesaplı! İşte, haftanın BİM kataloğu
- Beşiktaş 2-1 Demir Grup Sivasspor | MAÇ SONU
- Beşiktaş Sivasspor maçı canlı anlatım izle! | Video
- 672 bekçi alımı heyecanlandırdı… Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?
- Hangi adda bir yemek vardır? | Milyoner'e damga vuran soru!
- Hangisi, Dünya çevresinde tur atan ve başladığı noktaya geri dönen ilk insanlardan biridir?