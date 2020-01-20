Takvim Gazetesi Bülent Erandaç yazdı: Tarih yazıyoruz

2000'li yıllarda içine kapanmış bölgesinde ve dünyada olan bitenden habersiz bir Türkiye'den şimdi oyunları bozan ve oyun kuran bir Türkiye konumuna gelen dış siyaset konusunda Takvim Gazetesi yazarı Bülent Erandaç önemli bi yazı kaleme aldı. Bülent Erandaç yazısında, "2000'LERE kadar "Dışa bakamayan, içe kapanmış, koalisyonlar nedeniyle çekişmelerin arasında bunalmış, vizyonu olmayan bir ülke görüntüsünden" bugünün BÖLGESEL GÜÇ KONUMUNA, KÜRESEL OYUNCU pozisyonuna nasıl geldik?" ifadelerine yer verdi.

İşte Takvim Gazetesi yazarı Bülent Erandaç'ın yazısından öne çıkan satır başları

Emperyalist ülkeler, 20 yıl, 50 yıllık planlar yaparken bizler yarınımızı düşünecek durumda bile değildik. Yakın coğrafyamızda cirit atan sömürgeci devletlere "Ne yapıyorsunuz?" diye tek bir laf edemiyorduk. Ellerinde tekrar cetvellerle yeni uydu devletler kurgulamalarına dönüp "Siz kimsiniz" diyemiyorduk. Bugün TÜRKİYE BÜYÜK BİR DEVLETTİR..

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