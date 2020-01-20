Sözleşmeli öğretmenlik sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 20.01.2020
Sözleşmeli öğretmenlik sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri başvuru yapan adaylar tarafından sorgulanıyor. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sonuçları 21 Ocak Salı itibariyle duyurulacak. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman belli olacak? İşte detaylar…
Sözleşmeli öğretmenlik sonuçları 2020 yılında merakla araştırılıyor. 20 bin sözleşmeli öğretmen adayı sonuçların açıklanıp açıklanmadığını sorguluyor. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri de öğretmen adaylarının merak ettikleri konular arasında bulunuyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ve sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, MEB tarafından duyurulan son bilgiler…
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Erdoğan açıkladı! "Türkiye'ye ortaklık teklif ettiler"
- İBB çalışanının A Haber'e engel! Mehmet Karakaş o anları anlattı
- Şırnak'ta 583 terör mağduru yeni evine kavuştu
- FETO'ya en yakın isimlerin yakalanma anı
- İBB çalışanından A Haber yayınına engel
- Abdulkerim Çevik'in katilinden akılalmaz ifadeler!
- Başkan Erdoğan'dan CHP’ye Oğuz'lu FETÖ göndermesi!
- Erdoğan şehit ailesine taziyelerini iletti
- FOX TV, "delil karartan" Ercan Gün'e kol kanat gerdi!
- Tarkan'ın imar dosyası altıncı kez İBB Meclisi'ne geldi!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sözleşmeli öğretmenlik sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu?
- Kaçış sendromu hastalığı ne demek? Mehmet Ali Erbil hastalığı nedir?
- 100 bin konut için geri sayım… İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ çekilişi ne zaman? Kura çekiliş tarihi açıklandı mı?
- Gönül Yazar kimdir, kaç yaşında? Gönül Yazar 8. kez evlendi mi?
- 2020 MEB takvimi: Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ayın kaçında bitiyor?
- Hercai 29. bölüm fragmanı izle! Reyyan alevler içerisinde.. Reyyan ölecek mi?
- EDHO yeni bölüm ne zaman? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. bölüm fragmanı geldi mi?
- BİM aktüel (24 Ocak Cuma) | BİM aktüel ürünler kataloğu çok hesaplı! İşte, haftanın BİM kataloğu
- Beşiktaş 1-2 Demir Grup Sivasspor | MAÇ SONU
- Beşiktaş Sivasspor maçı canlı anlatım izle! | Video
- 672 bekçi alımı heyecanlandırdı… Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2020 bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?
- Hangi adda bir yemek vardır? | Milyoner'e damga vuran soru!