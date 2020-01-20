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Sözleşmeli öğretmenlik sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.01.2020
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Sözleşmeli öğretmenlik sonuçları için gözler tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri başvuru yapan adaylar tarafından sorgulanıyor. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için sonuçları 21 Ocak Salı itibariyle duyurulacak. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman belli olacak? İşte detaylar…

Sözleşmeli öğretmenlik sonuçları 2020 yılında merakla araştırılıyor. 20 bin sözleşmeli öğretmen adayı sonuçların açıklanıp açıklanmadığını sorguluyor. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri de öğretmen adaylarının merak ettikleri konular arasında bulunuyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ve sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, MEB tarafından duyurulan son bilgiler…

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