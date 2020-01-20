Son dakika: FETÖ'nün futbol yapılanmasında cezalar belli oldu!
Son dakika haberine göre; FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada 6 sanığa, 2 yıl birer ay ile 6 yıl 3'er ay arasında değişen hapis cezaları verildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanmasına ilişkin davada yargılanan 6 sanık, "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 2 yıl bir ay ile 6 yıl üç ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına sanıklar katılmazken, sanıkları avukatları temsil etti.
Esas hakkındaki mütalaaya karşı son savunmaları istenen sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduklarını savunarak, beraat talebinde bulundu.
ZAFER BİRYOL, İSMAİL ŞENGÜL VE ERSİN GÜRELER'E 6 YIL HAPİS
Verilen aranın ardından davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, eski futbolcu Zafer Biryol ve İsmail Şengül ile menajer Ersin Güreler'in, ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 6 yıl üçer ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.
BEKİR İRTEGÜN, UĞUR BORAL, ÖMER ÇATKIÇ'A ETKİN PİŞMANLIK İLE 2 YIL 1 AY
Heyet, duruşmalardaki beyanları nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırıldığını belirttiği eski futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç'ın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 2 yıl birer ay hapis cezasına çarptırılmasını hükme bağladı.
- Birer yıllık denetimli serbestlik
Bu karara göre, etkin pişmanlık hükmünden yararlandırılarak 2 yıl birer ay hapis cezasına çarptırılan İrtegün, Boral ve Çatkıç hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 221/5. maddesi uyarınca, birer yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine de hükmeden heyet, diğer 3 sanık hakkında da TCK'nın 58/9. madde gereğince, "cezalarının infazından sonra ayrı ayrı denetimli serbestlik tedbirlerinin uygulanması" yönünde karar aldı.
MÜTALAADAN
İstanbul Cumhuriyet Savcısı İkram Coşkun'un hazırladığı mütalaada, FETÖ'nün futbol yapılanması anlatılarak, sanıkların örgüt içindeki konumlarından ve eylemlerinden bahsediliyordu.
Sanıklardan Bekir İrtegün'ün 2007 yılından itibaren FETÖ/PDY'nin sohbet adı altındaki toplantılarına gittiği ve örgüte kurban bağışında bulunduğu belirtilen mütalaada, İrtegün'ün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığı, örgütle organik bağ içerisinde süreklilik ve yoğunluk gösteren eylemleriyle "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçunu işlediği kaydediliyordu.
İrtegün'ün etkin pişmanlık kapsamında verdiği samimi bilgilerin örgüt içerisindeki konumuyla uyumlu ve örgütün faaliyetleri hakkında aydınlatıcı bilgiler olduğuna dikkati çekilen mütalaada, sanığın bu haliyle etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması gerektiği ifade ediliyordu.
Sanıklardan Ömer Çatkıç'ın da ByLock programı kullanıcısı olduğunun tespit edildiği, etkin pişmanlık yararlanarak samimi ifadelerde bulunduğu ve "örgüt üyeliği" suçundan etkin pişmanlık gözetilerek cezalandırılması gerektiği aktarılan mütalaada, sanık Uğur Boral'ın samimi beyanlarının da yararlı olduğuna dikkati çekiliyordu.
- "ABD'DE GÜLEN İLE GÖRÜŞTÜ"
Mütalaada, diğer sanık Zafer Biryol'un yargılama aşamasındaki ifadelerinin samimi beyanlar olmadığı ve bu nedenle sanık hakkında, "örgüt üyeliği" suçundan ceza verilirken etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmaması gerektiği kanaatinin oluştuğu belirtilerek, bu sanığın 2006 yılında Pensilvanya'ya giderek FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen ile görüştüğüne işaret ediliyordu.
Diğer sanık Ersin Güreler'in de toplanan delillere göre "örgüt üyeliği" suçundan cezalandırılması talep edilen mütalaada, sanık İsmail Şengül'ün "örgüt üyeliği" suçunu işlediğine dair mahkumiyetine yeterli kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı için beraat etmesi gerektiği bildiriliyordu.
Mütalaada, Zafer Biryol ve Ersin Güreler'in ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla, Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç'ın ise etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak 5 yıldan 11 yıl ikişer aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. Sanık İsmail Şengül'ün ise beraati isteniyordu.
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