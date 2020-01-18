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Son dakika: Tansu Çiller'den Rahşan Ecevit mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.01.2020
TANSU ÇİLLER'DEN ECEVİT MESAJI

Eski başbakanlardan , dün akşam saat 9 sularında tedavi gördüğü 'da hayatını kaybeden için başsağlığı mesajı yayımladı.

Eski başbakanlardan Prof. Dr. , tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisinde () hayatını kaybeden için başsağlığı mesajı yayımladı.

Çiller, mesajında, "Merhum Başbakan Bülent Ecevit'in hayat arkadaşı, Demokratik Sol Parti'nin kurucusu ve ilk genel başkanı Rahşan Ecevit hanımefendinin vefatından üzüntü duydum. Allah'tan kendisine rahmet diliyor, sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

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