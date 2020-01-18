Son dakika: Tansu Çiller'den Rahşan Ecevit mesajı
Giriş Tarihi: 18.01.2020
Eski başbakanlardan Tansu Çiller, dün akşam saat 9 sularında tedavi gördüğü GATA'da hayatını kaybeden Rahşan Ecevit için başsağlığı mesajı yayımladı.
Eski başbakanlardan Prof. Dr. Tansu Çiller, tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) hayatını kaybeden Rahşan Ecevit için başsağlığı mesajı yayımladı.
Çiller, mesajında, "Merhum Başbakan Bülent Ecevit'in hayat arkadaşı, Demokratik Sol Parti'nin kurucusu ve ilk genel başkanı Rahşan Ecevit hanımefendinin vefatından üzüntü duydum. Allah'tan kendisine rahmet diliyor, sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.
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