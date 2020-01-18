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Başkan Erdoğan Galataport Projesi hakkında bilgi aldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.01.2020 Güncelleme Tarihi: 18.01.2020
BAŞKAN ERDOĞAN GALATAPORT PROJESİ HAKKINDA BİLGİ ALDI

Türkiye , Kısıklı'daki konutundan 'ndaki 'ne geçti. Erdoğan Galataport Projesi'nde incelemelerde bulundu.

Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan 'ndaki 'ne geçti.

Yapımı devam eden proje hakkında bilgi alan Erdoğan'ı, Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) karşıladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da ziyarette yer aldı.

Erdoğan, buradan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Projesi İlk Ray Kaynağı Töreni'ne geçecek.

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