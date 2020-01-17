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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Robert O'Brien ile telefonda görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.01.2020
CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN, O'BRİEN İLE GÖRÜŞTÜ

, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile telefonda görüştü. Görüşmede; ve 'daki gelişmeler ele alındı.

, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O'Brien ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O'Brien ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ve 'daki gelişmeler ele alınarak İdlib mutabakatına uyulması ve Libya ateşkesinin hayata geçirilmesi konularında mutabık kalındığı aktarıldı.

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