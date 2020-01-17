Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Robert O'Brien ile telefonda görüştü
Giriş Tarihi: 17.01.2020
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile telefonda görüştü. Görüşmede; Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O'Brien ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O'Brien ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alınarak İdlib mutabakatına uyulması ve Libya ateşkesinin hayata geçirilmesi konularında mutabık kalındığı aktarıldı.
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