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Bakan Murat Kurum açıkladı: Olaya el koyarız!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.01.2020
BAKAN KURUM AÇIKLADI: OLAYA EL KOYARIZ!

'ın 'lilerin, güzergahında çok ciddi arsa ve arazi aldığı açıklamasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı olayla ilgili konuştu. Kurum, "Bir bilgi bize gelmedi. Böyle bir durum olması halinde olaya el koyarız" dedi.

, projesine karşı çıkan 'lilerin, Kanal güzergahında arsa kapattıklarını da iddia etti. Özkan, "Aslında CHP bu projeye karşı çıkmıyor. Milletimiz CHP'yi dinlemiyor. Eğer dinlemiş olsaydı, bugün İstanbul ve ülkemiz çok ciddi krizlerle karşı karşıya kalacaktı. Ama şunun altını çizeyim; CHP özü itibarı ile bu projeyi destekliyor. Çünkü Kanal İstanbul'un güzergahı olabilecek muhtemel bölgelerin tamamında CHP'lilerin, özellikle parti yöneticileri il ve ilçe başkanları nezdinde çok ciddi arsalar aldıklarını ve araziler kapattıklarını biliyoruz. Demek oluyor ki, CHP bu projeyi sözde karşı çıksa da özde destekliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Konu hakkında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı , "Bir bilgi bize gelmedi. Böyle bir durum olması halinde olaya el koyarız" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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