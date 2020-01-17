Bakan Murat Kurum açıkladı: Olaya el koyarız!
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın CHP'lilerin, Kanal İstanbul güzergahında çok ciddi arsa ve arazi aldığı açıklamasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum olayla ilgili konuştu. Kurum, "Bir bilgi bize gelmedi. Böyle bir durum olması halinde olaya el koyarız" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Kanal İstanbul projesine karşı çıkan CHP'lilerin, Kanal İstanbul güzergahında arsa kapattıklarını da iddia etti. Özkan, "Aslında CHP bu projeye karşı çıkmıyor. Milletimiz CHP'yi dinlemiyor. Eğer dinlemiş olsaydı, bugün İstanbul ve ülkemiz çok ciddi krizlerle karşı karşıya kalacaktı. Ama şunun altını çizeyim; CHP özü itibarı ile bu projeyi destekliyor. Çünkü Kanal İstanbul'un güzergahı olabilecek muhtemel bölgelerin tamamında CHP'lilerin, özellikle parti yöneticileri il ve ilçe başkanları nezdinde çok ciddi arsalar aldıklarını ve araziler kapattıklarını biliyoruz. Demek oluyor ki, CHP bu projeyi sözde karşı çıksa da özde destekliyor" ifadelerini kullanmıştı.
Konu hakkında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bir bilgi bize gelmedi. Böyle bir durum olması halinde olaya el koyarız" dedi.
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