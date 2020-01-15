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Niğde merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 11 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.01.2020
NİĞDE MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU!

merkezli 7 ilde, 'na (FETÖ/) yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

merkezli 7 ilde, 'na (FETÖ/) yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün "mahrem imamları" tarafından ankesör ve büfe telefonları gibi sabit hatlardan aranan zanlılara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Niğde, Ankara, İzmir, Gaziantep, , ve 'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 11 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınanlardan 10'unun eski askeri okul öğrencisi, birinin muvazzaf olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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