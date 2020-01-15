15 Ocak 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve ABD Genelkurmay Başkanı Suriye'yi konuştu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.01.2020
GÜLER VE MİLEY SURİYE'Yİ KONUŞTU

Belçika'daki Genelkurmay Başkanları toplantısına katılan Genelkurmay Başkanı , Genelkurmay Başkanı ile görüştü. Brüksel'deki görüşmede meselesi ele alındı.

Genelkurmay Başkanı , düzenlenen Genelkurmay Başkanları toplantısı kapsamında gittiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de Genelkurmay Başkanı ile görüştü.

KOMUTANLAR SURİYE'Yİ KONUŞTU

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay DeDe Halfhill, yaptığı yazılı açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Miller, bugün Brüksel'de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile görüştü. İki komutan 'deki güvenlik durumu ve bölgede Türk-Amerikan iş birliğinin önemini ele aldı. ABD Türkiye ile iki stratejik ilişkilerine değer veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

NATO üyesi 29 ülkenin genelkurmay başkanları, ittifakın gündemindeki önemli konuları görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geldi. İki gün sürecek toplantıya NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach başkanlık ediyor.

Toplantının ana gündem maddelerini, NATO'nun savunma ve caydırıcılık kabiliyeti, Irak eğitim misyonu, Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu, KFOR olarak bilinen Kosova'daki barış gücü, Rusya ve ortaklarla ilişkiler oluşturuyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sir Nicholas Patrick Carter

ABD NATO Askeri heyet Başkanı General John K. Love ve ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN