73 kişiyi 20 milyon lira dolandıran "Ponzi Arzu"ya 198 yıl hapis cezası!
Giriş Tarihi: 15.01.2020 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020
Bursa'da, "Ponzi" olarak bilinen "birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama" yöntemiyle 73 kişinin yaklaşık 20 milyon lira dolandırıldığı olaya ilişkin davada yargılanan sanıklardan "Ponzi Arzu" lakaplı Arzu Mertkil, 198 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanıklardan bazıları ile tarafların avukatları ve çok sayıda mağdur katıldı.
Cumhuriyet savcısı, daha önce sunduğu mütalaasını tekrar ederek, sanıklardan Arzu Mertkil'in 73 mağdura karşı dolandırıcılık suçunu işlendiğinin sabit olduğunu, uzlaşma sağlanan 13 eylem dışında sanığın dolandırıcılık suçundan 60 kez cezalandırılmasını istedi.
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