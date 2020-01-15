15 Ocak 2020, Çarşamba
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73 kişiyi 20 milyon lira dolandıran "Ponzi Arzu"ya 198 yıl hapis cezası!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.01.2020 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020
PONZİ ARZUYA 198 YIL HAPİS CEZASI!

'da, "Ponzi" olarak bilinen "birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama" yöntemiyle 73 kişinin yaklaşık 20 milyon lira dolandırıldığı olaya ilişkin davada yargılanan sanıklardan "" lakaplı , 198 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanıklardan bazıları ile tarafların avukatları ve çok sayıda mağdur katıldı.

Cumhuriyet savcısı, daha önce sunduğu mütalaasını tekrar ederek, sanıklardan 'in 73 mağdura karşı dolandırıcılık suçunu işlendiğinin sabit olduğunu, uzlaşma sağlanan 13 eylem dışında sanığın dolandırıcılık suçundan 60 kez cezalandırılmasını istedi.

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