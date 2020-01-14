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Başkan Edoğan AB'nin ikiyüzlü tutumunu yüzlerine vurdu!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.01.2020
BAŞKAN EDOĞAN AB'NİN İKİYÜZLÜ TUTUMUNU YÜZLERİNE VURDU!

- anlaşmasından dolayı endişeli olduklarını ifade eden Konseyi Başkanı 'e yanıt Başkan Erdoğan'dan geldi. Başkan Michel'e, Libya'da 'nin de tanıdığı meşru hükümetin olduğunu, meşru bir hükümetle anlaşma yapmanın nesinin rahatsızlık verdiğini ve AB ülkelerinin darbeci Hafter'e destek verdiğini belirtti.

Başkan , geçtiğimiz gün 'da Dolmabahçe Sarayı'nda Konseyi Başkanı 'i kabul etti.

Görüşmede, 'nin ile imzaladığı anlaşma ve 'deki sondaj faaliyetleri görüşüldü.

Başkan Erdoğan, Libya konusunda AB'nin ikiyüzlülüğünü Michael'in yüzüne söyledi.

"BM KİMİ TANIYORSA ONUNLA ANLAŞMA YAPTIK"
AB Konseyi Başkanı, Erdoğan'a, AB'nin Türkiye'nin Libya ile imzaladığı askeri mutabakat anlaşmasından dolayı endişe duyduğunu belirtti.

ise; Libya'da 'nin de tanıdığı meşru hükümetin oldığunu, meşru bir hükümetle anlaşma yapmanın nesinin rahatsızlık verdiğini ve AB ülkelerinin darbeci Hafter'e destek verdiğini belirtti.

DOĞU AKDENİZ MESELESİ
AB Konseyi Başkanı'nın Türkiye'nin Doğu 'deki sondaj faaliyetlerinin izinsiz olduğunu ifade etmesi üzerine de Başkan Erdoğan, AB'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türklerinin de hakkını savunması gerektiğini ifade etti.

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