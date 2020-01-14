Başkan Edoğan AB'nin ikiyüzlü tutumunu yüzlerine vurdu!

Türkiye-Libya anlaşmasından dolayı endişeli olduklarını ifade eden AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e yanıt Başkan Erdoğan'dan geldi. Başkan Michel'e, Libya'da BM'nin de tanıdığı meşru hükümetin Sarrac Hükümeti olduğunu, meşru bir hükümetle anlaşma yapmanın nesinin rahatsızlık verdiğini ve AB ülkelerinin darbeci Hafter'e destek verdiğini belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda AB Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti.

Görüşmede, Türkiye'nin Libya ile imzaladığı anlaşma ve Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri görüşüldü.

Başkan Erdoğan, Libya konusunda AB'nin ikiyüzlülüğünü Michael'in yüzüne söyledi.

"BM KİMİ TANIYORSA ONUNLA ANLAŞMA YAPTIK"

AB Konseyi Başkanı, Erdoğan'a, AB'nin Türkiye'nin Libya ile imzaladığı askeri mutabakat anlaşmasından dolayı endişe duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı ise; Libya'da BM'nin de tanıdığı meşru hükümetin Sarrac Hükümeti oldığunu, meşru bir hükümetle anlaşma yapmanın nesinin rahatsızlık verdiğini ve AB ülkelerinin darbeci Hafter'e destek verdiğini belirtti.

DOĞU AKDENİZ MESELESİ

AB Konseyi Başkanı'nın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinin izinsiz olduğunu ifade etmesi üzerine de Başkan Erdoğan, AB'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türklerinin de hakkını savunması gerektiğini ifade etti.