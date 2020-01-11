Uzun yazışma ve onay süresi kısalıyor!
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin işleyişinde yaşanan aksaklıkların giderilmesi için başlatılan çalışmalar tamamlanarak, bu konuda hazırlanan rapor Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Sistemle ilgili öne çıkan en önemli problemlerden birinin de bürokratik süreçlerin uzunluğu oldu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında oluşturulan komisyon, uzun süredir yeni hükümet sisteminin aksayan yönlerini ortaya çıkarmak ve çözüm önerisi geliştirmek için çalışıyordu. Bu konuda hazırlanan rapor ile çözüm önerilerinin önümüzdeki günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanacağı belirtildi. AK Parti kaynakları, yürütme ile yasama arasındaki koordinasyon eksikliğinin, "nöbetçi bakan" uygulaması ve yasa teklifleri hazırlama sürecine milletvekillerinin de dahil edilmesi ile büyük oranda giderildiğine dikkat çekti.
BÜROKRASİDEKİ YAVAŞLIK VE YETKİ KULLANMAMA
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Hükümet sistemi ile ilgili ortaya çıkan en önemli başlıklardan biri olan "bürokrasideki yavaşlık ve yetki kullanmama" probleminin de atılacak yeni adımlarla aşılacağı belirtildi.
AK Parti kaynaklar��, bakanlıkların çalışma sistematiğinde yaşanan "uzun yazışma ve onay süreçlerinin" sistemi yavaşlattığını dile getirdi. Parti kurmayları "Bazı bakanlıklarda dosyaların yığıldığı, inceleme ve onay süreçlerin çok uzun sürdüğü şikayetleri geliyor. Mesela bakan, bakan yardımcısı veya genel müdürün imzası ile hallolacak işler, yani üç dört imzada çözülecek işler, dokuz on ayrı imza sürecinden geçiyor. Bu süreci kısaltmaya yönelik adım atılacak. İmza süreçlerine ilişkin standart getirilecek. Tüm bakanlıkların bu kriterlere göre hareket etmeleri istenecek ve bakanlıklar bu konuda talimatlandırılacak" dedi.
YETKİ KULLANIMI
Kamu yöneticilerinin "yetki kullanma ve inisiyatif alma" konusunda yaşanan sıkıntılara yönelik de adım atılacak. Bu kapsamda, bakan yardımcılarının yetki ve görev tanımları netleştirilecek. İnisiyatif almalarının önündeki engeller kaldırılacak. Sistemle ilgili revizyon çalışmalarına katılan AK Parti kurmayları "Bu çalışmalarda gördük ki, yeni sisteme ayak uyduramama, yani eski alışkanlıklar ve teamüllerden vazgeçilemiyor. Milletvekilleri de öyle, bürokraside de böyle. Bu alışkanlıklardan kurtulursak, sistem tam anlamıyla işleyecektir" değerlendirmesini yaptı.
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