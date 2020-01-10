10 Ocak 2020, Cuma
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"Yerli Otomobil" yurt dışında tanıtıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.01.2020 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020
YERLİ OTOMOBİL DÜNYAYA TANITILDI!

, 'taki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda aralarında dünyanın önde gelen mobilite şirketlerinin temsilcilerinin bulunduğu dinleyici grubuna "Türkiyenin Otomobili"ni ve endüstrisinin mobilite ekosistemine nasıl dönüşeceğini anlattı.

'nin Otomobili Girişim Grubu (), 'deki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda () 2022'de yollara çıkacak olan Türkiye'nin Otomobilini tanıttı.

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