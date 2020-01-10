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Son dakika: İstanbul Boğazı çift yönlü deniz trafiğine kapatıldı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.01.2020 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020
İSTANBUL BOĞAZI ÇİFT YÖNLÜ DENİZ TRAFİĞİNE KAPATILDI!

Son dakika haberine göre; Valiliği yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığını açıkladı.

'da etkili olan sis nedeniyle Boğaz'ın çift yönlü olarak transit geçiş trafiğine kapatıldığı bildirildi.

Sabah saatlerinde özellikle Boğaz çevresinde etkili olan sis, deniz ulaşımını aksattı.

Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edilirken kara yollarında da sürücüler yer yer görüş mesafesinin azalması nedeniyle zor anlar yaşadı.

İstanbul Valiliği, Twitter paylaşımında, "Boğaz Liman Başkanlığı Boğaz Trafik Kontrol Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bu sabah saatlerinde yaşanan sis nedeniyle boğaz çift yönlü transit geçiş trafiğine kapatılmıştır." bilgisini verdi.

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