"Kozmik Oda kumpası" davası! Savunmalar alınacak
Kamuoyunda "Kozmik Oda" olarak bilinen soruşturma kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca kumpas kurulduğu gerekçesiyle çoğunluğu eski polis tutuksuz 118 sanık hakkında açılan davanın duruşması görüldü. Mahkemeye gönderilen ByLock bilirkişi raporlarının sanıklar ile avukatlarına tebliğ edilmesine ve gelecek celse konuyla ilgili savunmalarının alınmasına karar verildi.
Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklarla Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantı kuruldu. Önceki ara kararlar gereği ilgili makamlardan gelen bilgi ve belgelerin okunmasının ardından sanıkların ek savunmaları alındı.
SAVUNMA YAPMAK İSTEDİKLERİNİ BİLDİRDİ
Mahkemeye gelen bilirkişi raporlarına göre, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen bazı sanıklar, söz konusu raporları inceleyerek gelecek celse savunma yapmak istediklerini bildirdi. Davanın bazı sanıkları ise gelecek celse tanık dinletilmesi talebinde bulundu.
MEVCUT HALLERİ DEVAM EDECEK
Duruşma savcısının mütalaasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti. Ayrıca mahkemeye gönderilen ByLock bilirkişi raporlarının sanıklar ile avukatlarına tebliğ edilmesine ve gelecek celse konuyla ilgili savunmalarının alınmasına karar verildi. Davanın görülmesine 18 Şubat'ta devam edilecek.
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