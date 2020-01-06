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İDO ve Şehir Hatlarının bazı seferleri iptal edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.01.2020
İDO VE ŞEHİR HATLARININ BAZI SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İstanbul'da etkili olan poyraz nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri () ve bazı seferleri iptal edildi.

'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre 18.45'te Bostancı-Yenikapı-Bandırma, 19.00'da Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 19.50'de Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 20.00'de Bursa-Yenikapı-Kadıköy ile yarın 07.45'teki Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferleri iptal edildi.

internet sitesinde yer alan duyuruya göre ise İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferlerinin yanı sıra, 18.25'teki Ortaköy-Üsküdar seferi iptal edildi.

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