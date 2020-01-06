İDO ve Şehir Hatlarının bazı seferleri iptal edildi
Giriş Tarihi: 06.01.2020
İstanbul'da etkili olan poyraz nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatlarının bazı seferleri iptal edildi.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre 18.45'te Bostancı-Yenikapı-Bandırma, 19.00'da Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 19.50'de Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 20.00'de Bursa-Yenikapı-Kadıköy ile yarın 07.45'teki Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferleri iptal edildi.
Şehir Hatlarının internet sitesinde yer alan duyuruya göre ise İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferlerinin yanı sıra, 18.25'teki Ortaköy-Üsküdar seferi iptal edildi.
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