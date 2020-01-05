FETÖ’nün dili çözüldü! Polis FETÖ’nün sözlüğünü çıkardı

Emniyet, FETÖ’nün sözlüğünü ortaya çıkardı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) örgüt içi iletişimde kullandığı şifreli kelimeler, tek tek çözülerek sözlük haline getirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, "FETÖ/PDY SÖZLÜĞÜ" adı altında kitaplaştırılan sözlükte yer alan kelimeleri Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener, bugünkü köşesine taşıdı.

İşte Nedim Şener'in o yazısı:



Fetullahçı Terör Örgütü'nün, örgüt içi iletişimde şifreli olarak kullandığı ve örgüt elebaşı Gülen'in vaaz adı altında her hafta dinletilen konuşmalarında geçen, dışarıdan birisinin anlamadığı kelimelerin anlamı tek tek çözülerek Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, FETÖ/PDY SÖZLÜĞÜ adı altında kitaplaştırıldı. FETÖ/PDY SÖZLÜĞÜ'nün en önemli kaynağı, sayıları neredeyse 10 bini bulan itirafçı ifadeleri oldu. Bu ifadeleri, raporları, iddianameleri tek tek tarayan uzmanlar, FETÖ'nün örgütsel faaliyetlerinde kullandığı terimlerin yanında örgüt üyelerine gizli taktik ve eylem talimatlarının verildiği 1094 kelimenin anlamını çözdü.

EMNİYET Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi, İstihbarat Dairesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi ve Siber Suçlarla Mücadele Dairesi tarafından kitaplaştırılan 328 sayfalık "FETÖ/PDY SÖZLÜĞÜ"nde, FETÖ'nün Türkiye'yi 5'e böldüğü coğrafi yapılanma haritalarının yanı sıra, Öğrenci Yapılanması, Emniyet ve TSK Mahrem Yapılanması şemaları da yer alıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Önsöz'ü, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın 'Takdim' yazıları ile başlayan kitapta, FETÖ elebaşının örgüt üyelerinden anlamını ezberlemelerini istediği 300 kelime ve anlamları da verildi. FETÖ Sözlüğü'nden bazı kelimeleri sizin için seçtik:





Polis FETÖ'nün sözlüğünü yazdı: Aidat-ı mesture, adanmış ruh, sır kâtibi, ballı şeker, dinozor evi, zillet tokadı...

A-B-C KADRO ATAMA Örgütün mahrem olmayan yapılanmalarından mahrem yapılanmalara örgüt mensubu görevlendirilmesi.

A KATI Örgütün Emniyet Teşkilatı mahrem yapılanması.

ABİ/AĞABEY FETÖ içerisinde hayati önem taşıyan erkek örgüt mensubu.

ABİLİ TAKİP Mahrem hizmetler olarak adlandırılan TSK, Emniyet, Yargı, MİT, Mülkiye ve bazı özel kurumlara (TİB, ÖSYM, TÜBİTAK vb kritik birimler) yerleştirilme sürecinde olan örgüt mensuplarından, irtibatı zayıflayan ya da bağı kopanların tekrar örgüte kazandırılması veya bağlılığının güçlendirilmesi maksadıyla uygulanan yöntemlerden biri.

ADANMIŞ RUH Örgüte adanmış kimse. Örgütte sadakatinden şüphe edilmeyen kimseler için kullanılıyor.

ABLA Örgüt içerisinde hayati önem taşıyan kadın örgüt mensubu. Abi veya imam tabirinin kadın yapılanmalarındaki karşılığı olarak kullanılmakta.

ADİL Örgüt mensuplarından Adalet Bakanlığı'na sızdırılmış infaz koruma memurları (gardiyanlar).

AİDAT-I MESTURE Örtülü ödenek.

AKABE Örgütün başka görüşlerden, ideolojilerden eleman devşirmesi.

ÂLİ HEYET Örgütün istişare ve karar alma mekanizmasındaki en yüksek kurul.

ÂLİM ZAT Örgüt elebaşı Gülen'e verilen kod isimlerden.

AMERİKA ÖŞRÜ Bizzat Türkiye'de bulunan örgüt mensupları tarafından toplanan himmet gelirleri ve örgütün diğer finansal kaynaklarından örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ayrılan pay.

ATM (ARAMA VE TARAMA MESULÜ) Örgütün mahrem ya da mahrem olmayan diğer yapılanmalarında faaliyet yürüten, bilişim alanında kabiliyetli ve uzman örgüt mensupları.

ARIZA MESULÜ Herhangi bir sebepten ötürü örgütten uzaklaşan, örgüt ile irtibatı zayıflayan veya tamamen kopan, ayrılan örgüt mensubunun tekrar örgütle irtibatını sağlamakla görevli örgüt üyesi.

AZIK Fetullah Gülen tarafından günlük, haftalık, aylık veya değişik zaman aralıklarını kapsayacak şekilde hazırlanan ideolojik eğitim modülleri. Bu modüllerde okunacak kitaplar, kitap bölümleri ya da diğer okunacak yayınlar, dualar ve namazlar gibi konular hakkında detaylı düzenlemeler bulunuyor.

BAHÇE Örgüt içerisinde özellikle lise 1. ve 2. sınıflarda eğitim gören öğrenciler arasından seçilmiş ve vasıflı olduğu değerlendirilen, örgüt açısından gelecek vaat ettiği düşünülen lise 3. ile 4. sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin özel olarak hazırlandığı, kimsenin bilmediği öğrenci evleri. Bu evler örgüt içerisinde Abi evi, Işık Evi vb şekillerde de ifade edilmektedir.

BAHÇIVAN/BAHÇEVAN Örgüte her türlü örgüt mensubunu yetiştirmek üzere örgüt tarafından görevlendirilen şahıslar için bizzat örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından kullanılan bir tabir.

BAŞYÜCELER Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in "en iyi gönül eri" tanımına girenler. Örgütün en üst düzey yönetim organı.

BALLI ŞEKER Örgüt mensubunun rüyasında örgüt elebaşı veya peygamberlerle alakalı rüya görmesi.

BAŞHEKİM Örgüt tarafından MİT müsteşarına/başkanına verilen isim.

BELEDİYE/ZABITA (K) Örgütün öğrenci yapılanmasında faaliyet gösteren örgüt mensubu.

BEYAZ RENK Örgütte TSK mahrem yapılanmasında Deniz Kuvvetleri personeli olan örgüt mensupları "Beyaz" olarak da adlandırılıyor.

BOL ŞEKER Örgüt içinde "Çok iyi haber" demek.

BÜYÜK KÖY Örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmalarındaki örgüt mensubu subay personeli.

C KATI Örgütün Emniyet Teşkilatı mahrem yapılanması ile ilgili bir kavram.

ÇİÇEK Örgüt mensuplarının dinleme cihazına (böcek) verdikleri isim.

DİNOZOR EVİ Örgütün hâkim/savcı hazırlık evleri yapılanmasında kullanılan bir tabir.

FEDA GRUBU Örgütün 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından oluşturmaya çalıştığı yeni yapılanmanın bir parçası. Bu yapılanma, en altta Feda grubu olmak üzere, Kaçak, Serdengeçti, İbn-i Erkam ve en üstte Yüceler gruplarından oluşmakta.

GASSAL Kelime anlamı olarak ölü yıkayıcı anlamına gelmektedir. Örgüt içinde, sorumlulara koşulsuz itaat edilmesi konusu işlenirken "Gassalın elindeki meyyit gibi olunması" örneği veriliyor.